明晚看火流星！獵戶座流星雨登場　每小時約20顆

▲獵戶座流星雨明晚來到極大期。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷注意了！秋季最負盛名的「獵戶座流星雨」，明（21日）天晚間達到極大期，台北市立天文科學教育館表示，預估每小時流星數約20顆，只是受到月相接近滿月影響，數量將比預期少，但由於獵戶座流星雨以明亮爆裂的火流星以及流星速度極快著稱，幾乎有一半的流星會在夜空中留下尾痕，民眾把握適當時機仍大有看頭。

台北天文館指出，獵戶座流星雨為每年固定發生的中小型流星雨，流星體來自著名的哈雷彗星，流星速度極快，可以達到每秒66公里，今年活躍期在10月2日至11月7日之間，預估極大期在明天晚上，每小時流星數約20顆。

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天文館指出，獵戶座將於明天晚間10時30分升起，在此之後的數小時觀測條件較佳，但因為明天逢「望」，月相接近滿月，受光害影響，預期流星數量會大幅減少，但仍有明亮爆裂的火流星以及流星速度極快著稱，幾乎有一半流星會在夜空中留下尾痕，民眾把握適當時機仍大有看頭。

民眾若要觀賞流星雨，天文館表示，不需要使用望遠鏡，只要選擇光害較少、視野遼闊的地方即可，也可以透過「臺北天文館」YouTube頻道，觀看天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等觀星勝地架設的星空攝影機直播，不用熬夜、早起，就可以欣賞這場秋季星空煙火秀。