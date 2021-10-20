第12輪疫苗接種時程出爐！　新北出招備戰「史上最複雜」接種

記者楊蕓／新北報導

全國第12輪疫苗22日即將開打，新北市符合施打資格的人數逾98萬人，且3種疫苗同時施打、1天要打高達8萬劑，創史上最複雜。新北副市長劉和然20日說明接種規劃，接種站單日僅施打一種疫苗；診所分時段，一次接種單一種疫苗；至於量能較大的醫院，若同步接種3種疫苗，需區隔在不同診間、不同樓層施打。

劉和然表示，這次中央一次配發的量非常多，以往新北每天最大接種量為6萬，第12輪第一梯次每日要接種8萬劑，除了3種疫苗施打外，還要打流感疫苗，直呼醫護同仁真的辛苦了。

劉和然表示，為了避免行政差錯，接種站單日只會施打同一種疫苗；衛生所和診所則分成上午、下午時段，各只會施打單一種疫苗；針對量能比較大的醫院，同一天可能施打3種疫苗，已責成醫院不同的疫苗要在不同診間、或不同樓層施打，除了醫護同仁審慎核對外，也提醒市民施打前確認預約時段、診間、地點。





▲新北第12期疫苗接種時程表。（圖／新北市府提供）

劉和然表示，這次不只新北，全國醫護同仁都很辛苦，他再次拜託中央，疫苗量夠的時候就是衝覆蓋率的時候，這是大家都樂見的，但一定要考量各縣市政府現階段除了施打疫苗外，還有沒有其他工作正在安排，適度調配不僅能快速提高疫苗覆蓋率，又能安全施打到民眾身上。

衛生局統計，新北市第12輪疫苗第一階段（10月22日至10月27日）施打莫德納第二劑的55歲以上長者有2萬7520人，65至67歲長者第二劑造冊人數有10萬6085人，施打AZ疫苗14萬9667人，BNT疫苗19萬9789人，總共接種人數達48萬3061人，第二階段（10月28日至11月3日）提供100%登記名額。