北港朝天宮首創17天「列車環島除災祈福之旅」　元亨寺高僧同行

▲北港朝天宮準備開啟17天「列車環島除災祈福之旅」。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

全球近年飽受新冠疫情之苦，國人亦喪失八百多條性命，社會惶恐不安下，北港朝天宮決議今年除持續舉行「悲心廣行—水陸大法會」之外，更將於法會前，藉由11/6起，為期十七天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，以度化歷年鐵路上車傷橫厄之眾生，首創天上聖母聖駕搭乘火車環島祈福之先例。

北港朝天宮始於康熙33年(1694年)，開山僧樹壁和尚從湄洲朝天閣，奉請媽祖神像來台，以佛教進行祭祀儀典的傳統，每年至少舉行三次祈福法會，去年因全球遭逢新冠疫情肆虐之故，本宮特請示天上聖母(媽祖)，示以佛教最高祭典禮儀，舉行本宮建功立廟三百餘年來首次水陸大法會，邀請全台各大宮、廟、寺之神祇共赴法會，為全球蒼生祈福，獲得各界熱烈迴響。

2021年朝天宮依聖母指示，除舉行水陸大法會外，也邀元亨寺高僧隨行，共同迎請天上聖母聖駕以搭乘台鐵火車方式環台，為全臺賜福，並將於花蓮和仁車站停留，由法師為今年太魯閣號出軌事件四十九位往生者祝禱，並進行祈安賜福灑淨儀式；途中亦安排北、中、南、東之宮廟定點駐駕賜福，望連結全台宮廟之心，透過法會誦經祈福，為國人善信祈求除疫息災、安康富順；為歿者祈求拔薦超脫、安詳自在。

▼北港朝天宮董事長蔡咏鍀也將全程隨行。（圖／記者陳豐德翻攝）



「慈悲列車環島除災祈福之旅」，自11/6展開，駐駕舉辦祈福法會地點如下：新北市中和福和宮、台北市萬華青山宮、基隆市擁恆文創園區、花蓮縣花蓮港天宮、高雄市高雄元亨寺，最後於11/22返回北港朝天宮，開始為期十四天的第二屆「悲心廣行—水陸大法會」。

北港朝天宮為讓大眾方便參與，有意報名法會之信眾，可透過線上報名參加。法會期間亦同步線上直播，方便大眾共同來為全球疫情及國家祈福。

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