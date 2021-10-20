她凌晨3點蹲坐橋墩旁痛哭　揪心原由曝「大家都是過來人」

記者鄧木卿／台中報導

台中市32歲鄭姓女子日前凌晨3點蹲坐在橋墩旁嚎啕大哭，2名巡邏員警見狀擔心安危下車安撫，但鄭女仍不發一語，一直哭泣，後來又來了2員警，4人化身心靈導師勸導，鄭女這才緩緩吐露因為和男友吵架，心情不好外出散心，員警貼心的說，「大家都是過來人，吵架只是一時的，妳這的身體健康才是最重要，你在這邊哭，沒人關心妳」。

▲▼情侶吵架女暗夜蹲坐橋墩哭泣，4警貼心開導「大家都是過來人」。（圖／民眾提供）

台中市警一分局大誠分駐所警員葉家琪、吳耀宗，日前凌晨3點巡邏時，發現一名女子蹲坐在橋墩旁，嚎啕大哭，葉員見當時天色昏暗，擔心其安危，便上前主動關心詢問「怎麼了、有什麼可以幫妳的嗎、先回派出所好嗎？」

但是女子仍然一直哭泣，不發一語，不願接受警方協助，經過葉員及吳員貼心安撫，女子才慢慢敞開心房說，因為跟男朋友大吵一架，心情不好，不知道該怎麼辦，只好外出散心，但越散心越難過，只好坐在橋墩上。

後來警員孫嘉鴻、吳東育也前來支援，溫柔勸導「大家都是過來人，吵架只是一時的，妳的身體健康才是最重要的。」在眾人的安撫下，先將女子帶回派出所休息，鄭女經過一陣休息，情緒才稍稍平穩，離開前不斷感謝警方的熱心關懷與協助。