飯店用餐見識到「台灣power」　台大教授直言太過奇葩

▲台大法律系教授李茂生。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

近期隨著疫情趨緩，加上振興五倍券發放，不少民眾開始出遊，台大法律系教授李茂生今日（20日）在臉書PO出「今早見識到何謂台灣power」文章，指今早在飯店餐廳用餐，一對老人將其用餐卡挪開，並坐在其位置，還指其他還有位置，之後還看到一位大媽將好多根香蕉放到背包內，推測這些人是到雲林來旅遊的老人團，但未免太過奇葩。

關心時事的李茂生，經常在臉書上發文，今早PO文則是個人親身體驗，李茂生表示，早上到飯店餐廳用餐，有一對老人將其用餐卡挪開，坐在他預先想坐位置，當他表示這是其位置後，這對老人還指著其他座位說，那邊還有很多位置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李茂生也看到，當他用餐過程中，看到隔壁桌有位大媽，直接將香蕉放到自己背包內，一放就是好幾根，「應該是想吃一整天」；另當他結束早餐想拿杯咖啡回房，按下美式咖啡後，但咖啡還沒流下來時，竟然旁邊有位老人伸手替他按了卡布。

李茂生推測，這些人應該是使用振興五倍券或國旅券到雲林來旅遊的老人團，沒多少四星級飯店的住宿經驗，他說這個他能理解，最後感言是「也未免太過奇葩」。

文章也引發網友熱烈留言回應，有的網友留言：「如果跟他們有所爭執時，還會責怪你不懂得敬老尊賢」，也有網友「好無言」，更有網友分享自身經驗，只「曾親眼目睹台北某建設公司董事們，在德國某飯店用早餐時，拿蘋果、麵包往包包塞，直到服務人員注意且待他們離開才再提供。」