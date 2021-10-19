恐怖房客潑油縱火！辯護人：他是社會底層人應減刑...判決出爐

▲新北王姓男子不滿房東不開啟租屋處大門，竟買汽油放火燒屋。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市毒品前科犯王男因不滿蔡姓房東不配合開啟租屋處，屢次持磚頭砸大門，拿鐵棍作勢攻擊房東，更誇張到加油站買油返回住處，不顧還有其他租客，竟在屋內潑灑汽油以打火機引火燃燒，幸好沒有造成人員傷亡。士林地院審結依犯放火燒燬現供人使用的住宅未遂罪，處有期徒刑3年10月。

2019年8月王男向蔡姓房東，租下位在新北市淡水區一間分租雅房，今年5月31日中午12時許竟持路邊磚頭砸毀住處大門，導致大門凹陷不堪使用，同日下午在租屋處1樓走廊，持鐵棒作勢攻擊房東，導致房東心生恐懼。

瘋狂的王男明知租屋處還有其他租客分租居住，竟在6月19日上午到加油站購買汽油，返回租屋駔，先朝自己房間床鋪、沙發等處潑灑汽油，再從房間沿路潑灑汽油到走廊間，以打火機點燃汽油引燃火勢，所幸消防人員及時到場撲滅火勢，沒有人員傷亡，僅有房屋受到煙燻、牆面受燒剝落、積碳及燒白等毀損。

法院審理時，王男坦承犯行，但他的辯護人替他辯稱，他在社會及經濟地位數最底層，若入監3年6個月以上，必將使他長期中斷在社會活動的參與，無助在王男的再社會化，更會導致他出獄後生計陷在更加艱難的窘境，應依法給予減刑。

合議庭認，王男僅因不滿房東不配合他開啟租屋處大門，持磚頭毀住處大門、拿鐵棒恐嚇，再購置汽油潑灑租屋處，犯罪情節及惡性嚴重，衡以放火地點有多數住戶居住若火勢一旦延燒擴散，恐致嚴重後果，對社會危害程度非微，雖犯後坦承犯罪但未取得房東寬恕，依犯毀損他人物品罪，處拘役20日、又犯恐嚇危害安全罪，累犯，處有期徒刑2月，可易科罰金，再犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，累犯，處有期徒刑3年10月。扣案打火機1支沒收。