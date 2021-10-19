北市預防性停課限1到5天　新規要求「4小時內通報疫情」

▲北市新規定4小時內通報校園疫情，預防性停課1到5天。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

儘管近期疫情趨緩，但有鑑於過去Delta變種病毒導致各級學校停班課，台北市教育局修訂匡列隔離及停課指引，校園若有具高風險傳染者，新增規定預防性停課1到5天，適用範圍新增幼兒園，並規定學校遇有確診、疑似確診或高風險個案時，應立即在4小時內通報，希望藉此確實阻斷疫情傳播的可能性。

之前因為境外移入Delta變種病毒及零星本土個案發生，台北市各級學校因為預防性停課，但停課時間不一，引發家長抱怨，北市教育局滾動式修訂「臺北市各級學校及幼兒園因應變種Delta病毒匡列隔離及停課指引」，提供各級校園更明確個案處理判斷依據及停課規範，希望確實阻斷疫情傳播可能性。

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北市教育局表示，依照指引內容，疫調結果若學校有疑似Delta病毒確診個案，對確定病例「接觸者」(包含同住家人、同班同學、班導師、社團師生及學習活動一般性接觸者等)開立「居家隔離通知書」，學校應依據通知書規定協助落實上數人員居家隔離14天，並在解隔後進行7天自主健康管理。

另北市教育局指出，針對確診個案「極度密切接觸者」同住家人，將進行預防性隔離5天；其他同班同學、班導師及社團師生等其他接觸者接觸者，則採自我健康監測，並視情況停課1天到5天。

有關預防性停課部分，教育局指出，學校若有居家隔離個案或感染源不明等具高風險傳染者，經教育局同意後，該班級啟動1天預防性停課，教育局也得報請市府同意啟動1至5天預防性停課並進行遠距線上教學。

此外，為確實阻斷疫情傳播，教育局也規定，學校若遇到確診或有疑似確診或高風險個案時，應立即在4小時內進行通報，並盤點師生近日上課接觸、課後補習及學藝活動情形等，協助釐清師生學習足跡，而新規定也將幼兒園納入。

北市教育局說明，預防性停課時間會訂1至5天，主要是相關單位要進行採檢、看報告，並舉行復課會議，而訂立4小時內通報，就是過去曾有學校當晚有疑似確診個案卻到隔天才通知教育局有鑑於「疫調不能等」，所以規定4小時內要通報。