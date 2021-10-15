所有人都在罵鄧佳華…展場女王「超中肯」發文：他做錯了什麼

▲辣模愛佳奈（圖左）發文說，他（鄧佳華）做錯了甚麼?。（圖／翻攝自愛佳奈臉書）

記者陳雕文／新北報導

鄧佳華近期因為性騷擾、不聽話等爭議事件被各界砲轟，老闆連千毅也警告，「再犯就通殺」，但有「展場女王」之稱的性感辣模則在14日晚間透過臉書發文，稱大家都跟著罵跟著嗆，卻忘記了「這件事」，且文中還提到鄧佳華「最需要的是什麼」，似乎都說進了鄧的心坎裡，特別跑去該貼文留言道謝。

身高166公分，擁有出眾外型與「D 乳」傲人身材，憑藉「台科大校花」、「展場女王」等封號累積超過30萬粉絲的 JKF 女郎「33 愛佳奈」在臉書發文說，「站在一個圈內人的角度來看，我們都忘了鄧佳華是個經由三軍總醫院北投分院判定，是有中度的智能障礙的人，他做錯了什麼？他要的，他最需要的，其實是有人帶他去看心理醫生」。

▲愛佳奈的臉書有31萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自愛佳奈臉書）

愛佳奈解釋，「面對一個病患，身為網路族群的我們都太認真了，冷凍他是這兩天的熱門話題，性騷擾是他表現自己的方法，但請別忘了，冷凍他其實也沒用，因為鄧佳華的第一型態就是個無業遊民，工作都無法長久，冷凍根本只是讓他回到第一型態，也許面對這樣的病患，封鎖他是最好的方法，如果真的有人想伸出溫暖的手，那帶他去看醫生吧！他做的這一切都是為了受人注意，你去認真的罵他，那就是輸了」。

愛佳奈最後說「如果可以的話，幫幫他，帶他去看個心理醫生吧！因為你無法控制一個控制不了自己的病患，去做一件他根本不想做的事情，你們覺得呢？」貼文一出，馬上就有網友開酸，「等他拿到妳的手機，天天私訊妳，不知道妳還會不會挺他」。

【東森新媒體ETtoday】記者向鄧佳華經紀人「布丁」求證，得到「鄧過去確實被評智能偏低」的回應，布丁還提供一份鄧佳華服役時，由三軍總醫院北投分院診斷的文件。

▲鄧佳華被診斷智能偏低。（圖／鄧佳華經紀人提供）

在網路上滿滿的謾罵攻擊中，竟然看到態度中立的分析文，讓鄧佳華超感動，還特別在愛佳奈的貼文底下留言，「謝謝妳」。

連千毅15日在直播提到鄧佳華，坦言不知道對方在想什麼，滿心都在想女人，整個人嚴重走鐘，和他關係要好的資深藝人黑面（林郁順）也現身直播替鄧佳華求情，苦口勸說鄧佳華不要再亂來，要好好聽公司安排，但也同樣撂重話，如果鄧佳華再不聽話，不只封殺，「直接送進冷凍庫，讓你駕鶴西歸」。

黑面透露，原本其實有安排鄧佳華出席2場大型活動，同時有20多名藝人會演出，如今一切告吹，他表示鄧佳華本性不壞，只是個性怪了點，才會替鄧求情，也希望鄧能好好工作，不要浪費這些珍貴的機會。

▼連千毅對鄧佳華的舉動連連搖頭。（圖／翻攝自連千毅、鄧佳華臉書）



