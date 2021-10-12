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「請假炫耀iPhone13」　焦糖嗆徐巧芯：嘴吃手拿還羞辱百姓

▲▼徐巧芯12日開箱iPhone13 Pro。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯12日開箱iPhone13 Pro。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨員陳嘉行（藝名焦糖哥哥）質疑國民黨台北市議員徐巧芯在議會教育委員會開會時寫臉書罵他，還翹班提早離開議會。徐巧芯解釋今天本來就請假，是為了讓議案順利進行才出席參與審查，並批評陳嘉行不懂議事規則。陳嘉行隨即再嗆徐巧芯今天還出來炫耀iPhone13 Pro。

台北市教育委員會召集人、此次會議主持人陳重文表示，徐巧芯在會議前就已向議會及他請假，但因今天要審查運動券墊付款，是他親自拜託徐巧芯參與會議審查，並非陳嘉行所言無故缺席。

徐巧芯也透過臉書表示，雖然請假，為了讓包括運動券墊付款、議員提案等議案審查能順利進行（有議員額數要求，其中有民進黨的議員也還沒到），還是出席會議，參與審查，到後半部不需要議員額數的報告才離開，「黑糖說我去TVBS ，但新聞大白話節目是兩點到三點，議會是11:59散會…真的太烏龍了」。

徐巧芯發文沒多久後，陳嘉行隨及在臉書發文指出，「所以現在領完出席費不夠還要領電視通告費，然後還要罵我們這些質疑議員的台北市民是塔X班？國民黨議員嘴巴要吃、手要拿、還要羞辱老百姓是怎樣？」

對於徐巧芯拿出新手機，陳嘉行直言，「所以請假議會去受訪打卡炫耀IPhone 13，然後去參加戰鬥藍節目是焦糖叔叔逼她的嗎？手機也不是我拿、通告費也不是我領、出席費還是我們老百姓付耶，請國民黨議員搞清楚狀況啊…我只是從徐巧芯的順序排列就知道，上節目、寫臉書文，比教育委員會聽校園性別事件處理通報等議題還要重要。我第一次看到叫人去當橡皮圖章還喊這麼大聲的」。

國民黨主席朱立倫日前公布黨務人事安排後，徐巧芯突然退出群組，徐巧芯解釋最近手機LINE怪怪的，朱立倫則表示可以送她一支手機。徐巧芯則在臉書留言回應「剛好下個月生日，謝謝主席！Iphone13 pro max 1 TB 天峰藍預備～」。徐巧芯今天也在媒體面前開箱她的新手機，並表示感謝主席的抖內，「等一下會用這個手機給國民黨五星評價！」

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