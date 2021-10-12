找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓住樹枝保命爬上岸

記者唐詠絮／彰化報導

今天上午彰化警消獲報，一名騎腳踏車男掉落埔心鄉八堡圳內，水流湍急人車整個被沖走，隨即調派周遭6個消防分隊沿著下游開始尋找，中午終於在涵洞內找到腳踏車，但就是找不到失蹤的男子，就在下午警消接到1名男子的電話，稱「失蹤的人就是我爸爸，目前在醫院」，進一步前往查證這才確認。

▲埔心鄉源泉路排水溝有民眾落水。（圖／彰化消防局提供，以下同）

消防局第三大隊長施順仁指出，蔡男常常去那邊散步騎腳踏車，然後轉彎因為重心不穩加上強風追襲而跌落，本身稍會游泳有抓到旁邊的樹枝而爬起來，然後自己自行走回家。

這起落水事件發生在今天上午8點左右有民眾經過彰化縣埔心鄉源泉路時，發現有一名男子騎乘腳踏車跌落路旁一旁排水溝，水流湍急人車整個被沖走，彰化警消獲報後，隨即調派周遭6個消防分隊沿著下游開始尋找，接近中午終於在2公里外的涵洞內找到腳踏車，但人仍不見蹤影。

消防局第三大隊調閱男子落水周邊社區住戶監視器，未發現有人落水情事，另查訪員林國中、埔心國中及大同國中，亦無學生無故未到校，下午15時55分蔡姓民眾看見媒體報導有人落水，隨即撥打電話至溪湖分局勤務指揮中心，告知落水者是他的父親，父親騎腳踏車經過落水點，連同腳踏車一起不慎落水，隨後自行爬上岸，腳踏車則被水沖走，又擔心他被水嗆到，要求前往員基醫院就醫。