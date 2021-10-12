　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓住樹枝保命爬上岸

記者唐詠絮／彰化報導

今天上午彰化警消獲報，一名騎腳踏車男掉落埔心鄉八堡圳內，水流湍急人車整個被沖走，隨即調派周遭6個消防分隊沿著下游開始尋找，中午終於在涵洞內找到腳踏車，但就是找不到失蹤的男子，就在下午警消接到1名男子的電話，稱「失蹤的人就是我爸爸，目前在醫院」，進一步前往查證這才確認。

▲涵洞找到腳踏車。（圖／彰化消防提供）

▲埔心鄉源泉路排水溝有民眾落水。（圖／彰化消防局提供，以下同）

▲涵洞找到腳踏車。（圖／彰化消防提供）

消防局第三大隊長施順仁指出，蔡男常常去那邊散步騎腳踏車，然後轉彎因為重心不穩加上強風追襲而跌落，本身稍會游泳有抓到旁邊的樹枝而爬起來，然後自己自行走回家。

這起落水事件發生在今天上午8點左右有民眾經過彰化縣埔心鄉源泉路時，發現有一名男子騎乘腳踏車跌落路旁一旁排水溝，水流湍急人車整個被沖走，彰化警消獲報後，隨即調派周遭6個消防分隊沿著下游開始尋找，接近中午終於在2公里外的涵洞內找到腳踏車，但人仍不見蹤影。

▲涵洞找到腳踏車。（圖／彰化消防提供）

消防局第三大隊調閱男子落水周邊社區住戶監視器，未發現有人落水情事，另查訪員林國中、埔心國中及大同國中，亦無學生無故未到校，下午15時55分蔡姓民眾看見媒體報導有人落水，隨即撥打電話至溪湖分局勤務指揮中心，告知落水者是他的父親，父親騎腳踏車經過落水點，連同腳踏車一起不慎落水，隨後自行爬上岸，腳踏車則被水沖走，又擔心他被水嗆到，要求前往員基醫院就醫。

▲涵洞找到腳踏車。（圖／彰化消防提供）

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
宜蘭男連假獨登山失聯！救難隊出動
LIVE／澎恰恰破產欠2.4億！「面對面30債主」現身說明
機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿
找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓樹枝保命爬上岸
快訊／苗栗知名尚順廣場驚傳槍響　落地玻璃全毀
快訊／龍龍被切割後首發聲　喊話鄭家純：希望擁抱是真的
中風父失蹤24小時找到了！本土劇女星報平安「去五指山散心」
19歲女大生嘔吐、狂喘竟是心肌炎　「心臟停11秒」葉克膜救命
快訊／台東海端鄉2村　明日停班停課
《俗女2》前三高收視點出爐！　謝盈萱超逼真「孕肚」幕後曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

桃園砂石場崩塌奪命！檢2大方向追真相　不排除賺黑心錢超收奪命

快訊／苗栗知名尚順廣場驚傳槍響　落地玻璃全毀「警告意味濃」

找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓住樹枝保命爬上岸

車子老是被A到　他在停車格加裝「防撞桿」遭鄰居放大絕

台中19歲男遺失5倍券慌了　警到超商比對「標籤存根」順利歸還

驚悚！機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿

手機偷拍女同學如廁「轉傳1人」　不構成「散布」被判無罪

台東檳榔攤附設卡拉OK　8男女唱歌喝酒又飲食慘了

北市信義區火警「母子逃出」　檢警查出是他起床1個習慣害的

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

陳零九選婚紗照風格「讓她決定」　結婚順其自然就好...女友呼呼：繼續催！

國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

桃園砂石場崩塌奪命！檢2大方向追真相　不排除賺黑心錢超收奪命

快訊／苗栗知名尚順廣場驚傳槍響　落地玻璃全毀「警告意味濃」

找到了！騎士被強風吹落大排遭水沖走　抓住樹枝保命爬上岸

車子老是被A到　他在停車格加裝「防撞桿」遭鄰居放大絕

台中19歲男遺失5倍券慌了　警到超商比對「標籤存根」順利歸還

驚悚！機械停車位突下降壓車「扭曲變形」　女駕駛嚇到軟腿

手機偷拍女同學如廁「轉傳1人」　不構成「散布」被判無罪

台東檳榔攤附設卡拉OK　8男女唱歌喝酒又飲食慘了

北市信義區火警「母子逃出」　檢警查出是他起床1個習慣害的

澎恰恰30名債務人沒全到：很遺憾　飯店席「開五桌」曝還債進度！

癌症末期有救！　7旬翁靠新療法「腫瘤完全消失」只花8周

新舊用戶都免費！　台灣大推Apple Music免費用半年

浩克發威　巴西男子遭搶靠手機殼擋子彈

朱立倫、AIT處長孫曉雅會晤　民進黨：他該停止錯誤「反美」行徑

國慶連假獨攀再生山和能高山　宜蘭男逾時未返失聯！救難隊出動

暴賺千萬「少年海神」去哪？網揭驚悚真相：有實力者已收手

逾3.2萬人預約第二劑莫德納　北市分2階段施打

「木博喵購物台」推消費振興　16日起五倍券優惠遊大溪

拉拉蹲地板臭臭「背後爸臉嚴肅」　媽大讚：認真的男人最帥

社會熱門新聞

運將遭活埋爆頭亡！弟妹淚曝：工作30年每天往返北桃

砂石場坍塌壓扁計程車　司機死亡

美魔女天天「不間斷性愛13小時」快崩潰

驚悚瞬間曝！砂石場土石崩塌　運將經過遭活埋慘死

獨／回收嬤撿衛生紙　要付18萬和解反告恐嚇

小吃店收去年振興券　業者PO監視器揪奧客

即／桃園死亡車禍！腳踏車撞拖板車　騎士遭輾斃

快訊／砂石場側牆坍塌！計程車慘運將亡

賣淫女遇暴警「抓髮摔地」畫面曝

少年隊女警判刑將入獄

桃園男「緊貼拖板車頭」穿越馬路　下秒遭輾斃

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

盆栽不見她上網「有埋骨灰！」3天後放原位

竹北公園露營一晚　罰金曝光超平價

更多熱門

相關新聞

恐怖強風將人車吹落大排！2公里外找到單車

恐怖強風將人車吹落大排！2公里外找到單車

圓規颱風造成彰化風大，今天上午8點左右有民眾經過彰化縣埔心鄉源泉路時，發現有一名男子騎乘腳踏車跌落路旁一旁排水溝，水流湍急人車整個被沖走，彰化警消獲報後，隨即調派周遭6個消防分隊沿著下游開始尋找，接近中午終於在2公里外的涵洞內找到腳踏車，但人仍不見蹤影，目前正全力搜救當中。

淑女車挖空變競速神車　飆破150狂炸彰化

淑女車挖空變競速神車　飆破150狂炸彰化

即／彰化1單車騎士跌落排水溝　警消搜救中　

即／彰化1單車騎士跌落排水溝　警消搜救中　

即／彰化路樹倒塌　機車騎士壓傷

即／彰化路樹倒塌　機車騎士壓傷

彰化知名景點旁　驚見籃球大蜂窩

彰化知名景點旁　驚見籃球大蜂窩

關鍵字：

彰化埔心八堡圳涵洞腳踏車游泳

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面