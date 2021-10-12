▲韓國炸雞NeNe Chicken起司粉檢出甜味劑違規。（圖／食藥署提供）



文／中央社

韓國知名炸雞品牌NeNe Chicken台灣代理商真美味國際餐飲有限公司自韓國進口200公斤起司粉，因邊境檢驗檢出甜味劑「甜菊醣苷」不符規定，全數遭退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有11項產品不符規定，包含菲律賓吐司抹醬與香蕉醬、美國鷹嘴豆、尼加拉瓜牛肉等，遭檢出防腐劑、農藥或動物用藥等殘留量或含量不符規定，全數遭退運或銷毀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中真美味國際餐飲有限公司自韓國進口200公斤起司粉，遭檢出甜味劑甜菊醣苷每公斤0.45克，因起司粉非甜菊醣苷表列准用的食品範圍，也遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕接受媒體電話聯訪表示，甜味劑甜菊醣苷是合法食品添加物，但使用範圍有正面表列，包含瓜子、蜜餞、梅粉、代糖、錠劑、乳品、飲料、冰淇淋、口香糖等。

陳慶裕指出，甜菊醣苷可使用於調味醬，但本次進口的起司粉屬於粉狀調味料，並不在表列准用範圍內，因此不符合相關法規，必須全數退運或銷毀。

陳慶裕表示，這是真美味國際餐飲有限公司在近6個月內首度進口起司粉遭檢出不合格，未來針對該公司進口同款產品提高抽驗比率。