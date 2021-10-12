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半夜冷氣孔爬出「蟲蟲大軍」　她一覺醒來嚇壞：身上百顆紅疹

澎湖近千名民眾身上出現不明紅疹，而且奇癢無比，有醫師親身罹病且根據症狀判斷怪病兇手是「禽蟎」。（圖／CTWANT合成）

▲澎湖近千名民眾身上出現不明紅疹，而且奇癢無比，有醫師親身罹病且根據症狀判斷怪病兇手是「禽蟎」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

澎湖日前爆發怪病，近千名民眾身上出現大片紅疹且奇癢無比，經過不斷追查，排除水質等因素之後，縣府衛生局初步推斷可能是「台灣黃毒蛾」幼蟲的體毛，隨著東北季風吹散而導致的接觸性皮膚炎。

家醫科醫師李佳燕在臉書PO文表示，自己與16名好友恰巧到澎湖玩，因此身體也出現上百顆紅疹，癢得不得了！但觀察癢疹出現的部位是從脖子到腰部，而且衣物遮蔽處、甚至腋窩都有紅疹，所以懷疑過敏原並非毛毛蟲的體毛，而更像禽蟎。

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小兒科醫師許志煌也曾與禽蟎交手，曾診治過好多個被禽蟎叮咬的小朋友，他在臉書指出，第一眼以為是跳蚤惹禍，但由於紅疹範圍實在太大，認為不可能都是跳蚤咬的，進一步檢查皮膚後確認元凶是禽蟎。

許志煌解釋，若紅疹多出現在腋窩、脖子、前胸、肩膀和上肢的話，就可能是禽蟎叮咬。他說明禽蟎會寄生在鳥類身上，平常以吸食鳥血、人血維生，如果住家周圍的屋頂、陽台、窗戶、窗型冷氣附近經常有鳥類出沒，甚至有鳥窩，禽蟎便會透過冷氣縫隙或是通氣孔鑽入屋內，也額外提醒曬衣服也得小心。

禽蟎吸食鳥血維生，所以只要是鳥類出沒的地方，都可能遭到禽蟎叮咬而瞬間出現上百顆紅疹。（圖／報系資料庫）

▲禽蟎吸食鳥血維生，所以只要是鳥類出沒的地方，都可能遭到禽蟎叮咬而瞬間出現上百顆紅疹。（圖／CTWANT提供）

其實禽蟎釀禍的過敏慘案非常多，最重要的關鍵就是「鳥」，許多患者的房間大多在陽台旁，或是房間內設有窗型冷氣，鳥類經常出沒而留下禽螨，當人類晚上睡得正香甜時，裕量龐大的禽蟎就趁機悄悄從冷氣孔縫隙鑽入房間，再溜到被窩內叮咬人類皮膚吸血，接著皮膚會立刻大面積出現紅疹，數量會多達200~300顆以上，相當嚇人。

另一個關鍵就是戶外曬衣服或棉被，李佳燕就懷疑澎湖民宿可能是在戶外曬棉被，所以許多旅客才因此中鏢，但她強調只是自己猜測，而她也已經致電澎湖縣衛生局說明自己的猜測，衛生局也承認過敏原應該不只有一種，可能是多種過敏原才導致這麼多民眾同時爆發接觸性皮膚炎。

治療禽蟎叮咬與一般蚊蟲叮咬相同，通常採用口服藥加外用藥膏，如果真的很癢，醫生會使用加長效抗組織胺睡前吃，阻斷禽蟎來源。而且，人類並非禽蟎的宿主，就算吸人血也無法維持生命，所以日子一久就會慢慢死亡不再繁殖，但還是必須驅趕鳥類、或移除鳥窩，才能永遠杜絕禽蟎導致的皮膚過敏。

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