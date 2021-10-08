打兩劑高端去帛琉玩不受限　外交部：對醫藥生技成果一大肯定

▲未來打完兩劑高端疫苗，去帛琉玩將不受限制。（資料照／KKday提供）

記者呂晏慈／台北報導

帛琉總統惠恕仁7日在我駐帛琉大使館國慶酒會上宣布承認高端疫苗，帛琉觀光局台灣辦事處隨後也發出公告，表示施打兩劑高端疫苗可前往帛琉旅遊。對此，外交部8日回應，這除了再次彰顯台帛雙方緊密友好、彼此互信的堅實關係，也是對於我國醫藥生技成果的一大肯定。

惠恕仁昨天在酒會致詞時說，感謝我國對帛琉持續提供的各項合作與援助，「台帛安全旅行圈」在疫情期間為帛琉經濟帶來重要活水，帛琉至為感謝，並當場宣布帛琉政府已頒布新的衛生法令，正式將高端疫苗與其他獲得世界衛生組織（WHO）及美國食品藥物管理局（FDA）所認證的疫苗，同時列為帛琉所承認的疫苗。

外交部說明，依據帛琉原有的衛生法令規定，只有施打過兩劑獲得WHO或美國FDA所承認的疫苗14天後，才准許入境帛琉。經過台帛雙方密集溝通協調，高端疫苗成功獲得帛琉政府的正式承認，除了再次彰顯台帛雙方緊密友好、彼此互信的堅實關係，也是對於我國醫藥生技成果的一大肯定，外交部再次表示感謝。

外交部表示，帛琉正式承認我國高端疫苗，未來國人只要完成施打兩劑高端疫苗，即可享如同完成施打BNT、AZ及莫德納等國際認證疫苗的待遇一樣，不受限制赴帛觀光旅遊。在台帛兩國疫情都獲得穩定控制的情形下，認證高端疫苗除了有助於進一步促進台帛兩國人民之間的交流互動，也將會是促進台帛雙向觀光旅遊的新動力。

外交部表示，高端疫苗獲得友邦帛琉政府正式認證與WHO及美國FDA所認可的疫苗具同等級的效用，是我國在爭取國產疫苗獲得廣泛國際認證的努力中的重要進展。外交部未來仍將持續與各國溝通協調，秉持科學客觀的防疫精神，持續爭取我國產疫苗取得廣泛的國際認證，促進國人旅行的權益及便利。