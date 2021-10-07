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發現8腿具爪水熊蟲新物種　藏於1600萬年前琥珀角落

▲▼緩步生物(Tardigrades)的透視圖。（圖／取自取自英國皇家學會報告B）

▲緩步生物(Tardigrades)的透視圖。（圖／取自英國皇家學會報告B

實習記者黃靜芸／台北報導

有紀錄顯示，在一塊具1600萬年歷史的多明尼加琥珀中，發現微型緩步動物(Tardigrades)，在先前這種動物大多以零碎化石呈現，這次發現的卻是完整保存的；此外，還是新物種。

緩步動物是俗稱水熊蟲的一類小型動物。據研究顯示，這種生物已存在在地球上5億多年，但因它微小的體型，化石能完整留下的不多。據外媒報導，這次的發現包括一個新命名的物種Paradoryphoribius chronocaribbeus，這是現代緩步動物族 Isohypsibioidea的近親。

報告資料顯示，這個緩步動物身型總長不超過1毫米，有8條具爪子的腿，一個大腦和中樞神經系統，嘴巴後面有一個吸盤，可以刺穿食物。緩步動物是已知最小的有腿的動物。

英國《皇家學會報告B》(Proceedings of the Royal Society B.)研究顯示，這種動物用顯微鏡觀察時，外型看似水熊蟲，長期生活於水中，但他們立於不敗之地，以可以在最極端環境中生存甚至茁壯成長的能力而聞名。 

這份研究的作者、紐澤西理工學院(NJIT)生物學助教巴登(Phil Barden)說到，「非常了不起的是，緩步動物是一種古老血統，從恐龍的衰落到植物在陸地上的殖民興起，它已經在地球上看到了一切」、「找到任何緩步動物化石遺骸是一個激動人心的時刻，我們可以看到它們在地球歷史中的進展」，起初，研究團隊並沒有發現這隻動物被困在琥珀中，幾個月後才發現，它是隱藏在其碎片中的內含物。

緩步動物比大多數生物還能忍受極端情況，先前就有人曾在月球上發現它們的存在，此外，它們經歷了五次地球大規模滅亡事件還仍然倖存，而它們與節肢動物習習相關，並在寒武紀大爆發期間有著很深的起源，據今已5.41年。它們不受任何天災人禍影響，只要海洋不沸騰，就會仍然有它們的存在。

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