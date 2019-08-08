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以色列探月「創世紀號」墜毁　水熊蟲意外「移民」月球？

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▲▼水熊蟲在顯微鏡下的模樣。（圖／達志影像）

▲水熊蟲在顯微鏡下的模樣。（圖／達志影像）

實習記者陳威翰／綜合外電報導

緩步動物門（Tardigrades）俗稱「水熊蟲」，是一般肉眼難以看見的生物。他們卻能在極端惡劣環境下存活，從攝氏150度的沸水到絕對零度（攝氏-273度）都可以生存無礙。而現在更有推測指出，這些水熊蟲在月球能順利活下來。

今年5月時，首項私人贊助的月球計畫：方舟計畫，因為飛行器主引擎出問題而墜落月球表面，但這艘太空船上載運的水熊蟲也落到月球上，以色列方舟使命基金會（Arch Mission Foundation）老闆史比瓦克（Nova Spivack）表示，「我們相信這些微生物有非常高的機率還活著。」

方舟使命基金會執行這些任務的目的，是要打造一個「備用地球」，把一些人類知識結晶與動植物樣本送到太陽系各個角落，以免某天遇到生物滅絕事件，造成文明消失。水熊蟲正是被送上去的物種之一。

大多數動物在脫水之後都沒辦法恢復原來的樣子，但水熊蟲即使在被脫水數十年後，還是可以重新活過來；在脫水之後，水熊蟲會把頭與八隻腳收起來，蜷曲成球狀，並進入深層休眠狀態，體內新陳代謝會減慢到原本的0.01%。只要再給牠們水分，就可以恢復原本的狀態。

綜合以上特點，加上在2007年時，曾經成為第一個在外太空存活下來的地球生物，水熊蟲自然成為執行方舟計畫的首選。史比瓦克表示，「緩步動物門是多細胞生物、非常微小，而且是地球上最穩定的一種物種，因此非常符合這次的計劃。」

但卻有人認為把水熊蟲帶上去不是一個好點子。科學家格雷迪（Monica Grady）就說，「月球上的原初環境已經被破壞了，雖然早在1969年阿姆斯壯跟其他太空人就破壞過了，但從那時候開始，大家對於保存外太空的原初模樣就有共識了。我不認為有任何人有獲得允許帶這些東西上去。」

雖然目前月球上的水熊蟲會維持脫水好一段時間，但理論上在重新把牠們帶回地球後，應該是可以成功喚醒，並研究在月球上生存帶來的影響。

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關鍵字：水熊蟲,緩步動物門,月球,方舟計畫,Tardigrades

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