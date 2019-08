以色列探月「創世紀號」墜毁　水熊蟲意外「移民」月球？

▲水熊蟲在顯微鏡下的模樣。(圖/達志影像)

實習記者陳威翰/綜合外電報導

緩步動物門(Tardigrades)俗稱「水熊蟲」,是一般肉眼難以看見的生物。他們卻能在極端惡劣環境下存活,從攝氏150度的沸水到絕對零度(攝氏-273度)都可以生存無礙。而現在更有推測指出,這些水熊蟲在月球能順利活下來。

今年5月時,首項私人贊助的月球計畫:方舟計畫,因為飛行器主引擎出問題而墜落月球表面,但這艘太空船上載運的水熊蟲也落到月球上,以色列方舟使命基金會(Arch Mission Foundation)老闆史比瓦克(Nova Spivack)表示,「我們相信這些微生物有非常高的機率還活著。」

方舟使命基金會執行這些任務的目的,是要打造一個「備用地球」,把一些人類知識結晶與動植物樣本送到太陽系各個角落,以免某天遇到生物滅絕事件,造成文明消失。水熊蟲正是被送上去的物種之一。

大多數動物在脫水之後都沒辦法恢復原來的樣子,但水熊蟲即使在被脫水數十年後,還是可以重新活過來;在脫水之後,水熊蟲會把頭與八隻腳收起來,蜷曲成球狀,並進入深層休眠狀態,體內新陳代謝會減慢到原本的0.01%。只要再給牠們水分,就可以恢復原本的狀態。

