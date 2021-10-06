誤登已打高端「實際影響110人」　莊人祥：受影響者醫院專案接種





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

北市傳出一名孕婦，9月初打第一劑莫德納，月底想預約第二劑名額，卻接到醫院通知「9月30日已經打高端第二劑」，調查發現是國泰醫院名冊資料上傳異常導致。指揮中心發言人莊人祥說明，實際影響人數為110人，疾管署已經責成國泰醫院成為本專案接種責任醫院，受影響者都可以來該院協助接種疫苗。

針對該名孕婦第2劑疫苗接種紀錄登錄異常，台北市衛生局5日說明，該孕婦9月6月於國泰醫院接種第一劑莫德納疫苗，但國泰醫院接種名冊資料上傳異常，造成民眾疫苗接種紀錄錯誤，已更正該筆錯誤登錄資料，並請該院全面檢視新冠疫苗接種紀錄上傳作業，避免再發生類似情事。

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陳時中今上午出席立法院衛環會備質詢，會前受訪表示，昨天統計，接種紀錄登記錯誤大概有2000人受影響，現在已經儘速更正。

莊人祥說明，進行清冊調查，有一批重新於10/2上傳一次，但因為人工刪修過程中格式跑掉，總既有3075筆有誤，經過重新上傳評估後，真正影響預期110人，若有人有受到這樣影響，本署已經責成國泰醫院為本專案接種責任醫院，只要有受到影響的人都可以透過衛生局或這醫院來協助做疫苗接種。