小秘書跪董娘求饒！　用「夫人閨密」招牌吸金3000萬挨告

▲勤業眾信會計師事務所前總裁魏永篤與妻子林蕙馨的前任共同秘書倩倩向本刊控訴，指自己遭林蕙馨閨密劉燕玲詐騙。（圖／CTWANT提供，下同）

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勤業眾信是全台最大會計師事務所，在會計界屹立超過60年，前總裁魏永篤與其妻子林蕙馨的前任共同秘書倩倩（化名）卻向本刊控訴，指林蕙馨的閨密劉燕玲以投資電子業為名，3年多騙走她與4名友人逾3000萬元，如今劉擺爛不還，倩倩已對劉提出詐欺告訴，全案仍在審理中。

倩倩提到，她在2014年初在朋友介紹下，進入業餘畫家及業餘室內設計師林蕙馨辦公室，主要工作就是服務「太太」（林蕙馨），她也發現林蕙馨與劉燕玲感情深厚，劉幾乎每周有3天會來陪林蕙馨吃飯，2人時常電話不斷，林還會大方出借珠寶及名牌包包給劉，劉燕玲堪稱是林蕙馨閨密。

倩倩提到，劉燕玲自稱是德依企業「董娘」，從事電子零件進出口，把被日本退回的次級品在台灣當優質品販售，是「左手買、右手賣」，無須囤貨和養員工的「海賺」生意，劉則在2016年間開始鼓吹倩倩投資，倩倩見劉全身珠光寶氣，因此對她的「事業」深信不疑。

根據經濟部的公司登記資料，德依企業有限公司設立於2005年，資本額500萬元，自2009年至2013年的負責人是劉燕玲，之後的負責人則變更為鄭錦堂，而該公司「出進口廠商登記資料」的原始登記日期則是2016年2月1日。

「她說做了10幾年，配合的大廠都有拿回扣，『穩賺不賠』我們才投錢的。」倩倩回憶，當時劉燕玲將餅畫得比西瓜還大，承諾投資50萬元就能拿到每月1萬紅利，且「投越多拿越多」，自己在劉燕玲保證下決定投資，還應她要求，鼓勵身旁親友「一起賺」，原以為可以共同發財，卻不知道自己是跟魔鬼交易。

劉燕玲為取信於人，多次請倩倩等人到台北聯誼社及寒舍艾美等大餐廳用餐，並親自解說德依的營運模式，他們見劉出手闊綽，電子業生意經更講得頭頭是道。因而從2016年10月到2017年9月間共有5人先後加入，剛開始的1年多的確都能拿到紅利，本金還每月按時歸還，大家放心後也就越投越多，一步步落入劉燕玲設下的陷阱。

▲倩倩指控，劉燕玲（後排左一）自稱經營「穩賺不賠」的電子產品進出口，還請投資者到高級餐廳吃飯以取得信任。

倩倩說，2018年時劉燕玲以國稅局查帳為由，開始只付利息、不退本金，並不斷要求大家繼續加碼，前年時則宣稱票期落差，開始向投資者借錢，這時大家的投資金額都已到8、900萬，為了不讓公司跳票，只好咬牙再投錢，而前年底，劉知道所有投資者已被榨得一乾二淨時，立刻翻臉。

「我看帳目才知道，根本沒有電子業投資，都是我們的錢在洗來洗去。」倩倩憤恨表示，劉燕玲2019年底宣稱公司帳戶只剩6000元，她開出的支票更是接連跳票，查看帳目後，驚覺「德依」根本沒有電子大廠進出款項的紀錄，劉還大言不慚認為自己「有賺錢能力」，希望投資者給她時間籌錢，大家因而又等到今年初，發現劉始終沒有動作，這才意識到她所說的一切都是謊言。

為了保住大家的血汗錢，倩倩不惜到劉燕玲家門外下跪磕頭，拋下一切自尊只求一條活路，劉燕玲卻選擇報警處理，將她驅離，倩倩等人則忍無可忍，本票裁定後確認劉積欠逾3000萬元，今年4月已提出詐欺告訴，但至今都未開庭。

「詐欺即使成案也只要關幾個月，但劉燕玲跳票的那一刻，就宣判了我無期徒刑。」倩倩含淚表示，她的朋友都是年約50歲、薪水3萬多元的小資族，每月的利息錢都捨不得領，如今畢生積蓄被劉揮霍殆盡，還有友人要她立刻「去賺錢還」，但這筆鉅款自己恐怕「做到死」都還不完，如今只盼揭發劉燕玲真面目，希望別再有人受害。

針對倩倩的指控，劉燕玲否認有詐欺，她表示雙方是合作關係，且投資「有賺有賠」，如她真想詐財，「第1年就可以拿著錢跑掉了」，如今已對簿公堂，將交由法院裁決。

林蕙馨則表示，自己從未投資過劉燕玲公司，也沒有從劉的手上拿過錢，林蕙馨認為記者致電詢問是在「騷擾」，倘若有新聞出現她的名字，她將會讓記者知道「我的律師是誰」。林蕙馨的律師鄭育紳也致電本刊強調「一切都是不實指控」。

▲倩倩和友人的畢生心血都被騙走，她還曾到德依公司向劉燕玲下跪磕頭，希望她放自己一條生路。

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