「台灣女生」看陸愛國大片太感動！雙眼哭腫激喊：一定要解放台灣

▲一名「台灣女生」被電影中出現的「一定要解放台灣島」場景感動。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

中國大陸愛國電影《長津湖》上映後，據稱6天票房突破23億人民幣（約台幣99億5700萬元），其中2日單日票房高達4.27億人民幣，刷新「戰狼2」創下的戰爭片單日票房紀錄，引發熱潮。一名住在上海的「台灣女生」近日看完電影後，不但感動得哭到雙眼紅腫，還稱片中一段出現「一定要解放台灣島」的場景讓她最為激動。

《長津湖》由黃建新擔任總監製，陳凱歌、林超賢、徐克任聯合監製、聯合導演，吳京、易烊千璽領銜主演。該片是中國共產黨建黨100周年重點獻禮影片，以長津湖戰役為背景，當時是抗美援朝戰爭第二次戰役中的一場戰役，故事描述一個志願軍連隊在極寒嚴酷環境下堅守陣地奮勇殺敵、為長津湖戰役勝利作出重要貢獻的故事。

▲《長津湖》由國際導演陳凱歌、徐克聯合監製、導演。（圖／記者任以芳攝）

據了解這名「台灣女生」就是嫁到上海的台灣媳婦網紅「台妹PK」（庄13台妹PKGIRL），近日她看完《長津湖》後的自拍影片在微博瘋傳，只見她雙眼、鼻子都哭到紅腫，還不斷直呼「超級感動」，並稱整部電影裡面，有一個片段的牆上出現「一定要解放台灣」，讓她最為激動，建議所有中國人都要去看。

影片曝光後，許多大陸網友紛紛狂讚，「一定要讓台灣回歸」、「國人的意志力是用血肉之軀堆積起來的，真到那一天，任何勢力都阻擋不了的」、「有一顆中國心就會感動得流淚」，但也有人認為，「財富密碼罷了」、「解放不是喊出來的，傻帽」、「神經病」、「笑死」。

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