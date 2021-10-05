陳佩琪重提「柯文哲六神無主」誣指黃重諺柯黑　林鶴明還原真相

▲台北世大運開幕典禮，蔡英文、柯文哲揮手致意。（圖／資料照）



記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲的夫人陳佩琪重提2017年世大運時，柯文哲嚇到六神無主一事，指控總統辦公室主任黃重諺是「柯黑」。對此，民進黨副秘書長林鶴明5日透過臉書，還原當天真相，「世大運這一趴跟時任府發言人的黃重諺真是八竿子沒關係，說他是柯黑，莫名其妙無中生有」。

2017年，舉辦世大運時，反年改的抗爭團體突破北市警的維安防線，影響了運動員入場，當時有媒體以「嚇到六神無主」來形容柯文哲。對此，陳佩琪近日再度重提此往事，並指控時為總統府發言人的黃重諺就是「柯黑」。

對此，曾任柯文哲市府發言人、總統府發言人，現任是民進黨副秘書長的林鶴明5日透過臉書表示，2017年世大運開幕式當天晚上，台北田徑場現場唯一的總統府發言人並不是黃重諺，而是他自己，「理由很簡單，2017年一月底我剛離開北市府到總統府工作，柯市長還公開祝福我新工作，2017年夏天台北市舉行世大運，我曾經是北市府的一員，也參與了世大運一部分的籌備，在總統府工作的我，自然負責銜接北市府和總統府之間有關世大運的業務」。

林鶴明表示，那天晚上，遭遇了前所未有的危機，反年改的抗爭團體突破了北市警的維安防線，影響了運動員入場，造成了舉世矚目的難堪場景，這對於在現場的蔡總統和柯市長來說，當然是很糟的狀況，當下唯一的一個工作就是危機處理。

林鶴明強調，作為政治人物和政治工作者，不是評論員，是要負責解決問題，當天晚上蔡英文指示國安單位排除場外陳抗影響動線，而柯文哲緊急協調出場順序與維持流程運作，最後讓各國運動員可以重新進場，「這就是中央和地方一起解決問題的結果」。

林鶴明說，他可以理解陳佩琪對於柯文哲抱屈的心情，但要把媒體評論塞給2017年的總統府、黃重諺，「我還是要說一句，誤會大了」。

林鶴明透露，當天晚上在開幕式結束後，蔡英文把相關當事人都找進官邸開會，也包含邀請了柯文哲，「我今天翻了對話紀錄才發現，一直到隔日8月20日凌晨才忙完，黃重諺都持續在家裡和我線上保持聯繫，提供我外部狀況以利回報，協助我們解決場內問題」。

林鶴明指出，蔡英文在世大運開幕式意外後，當然也有被媒體批評，批評她不要推動年改就不會影響世大運的說法，但蔡英文沒有說誰要黑她，或者是抱怨誰被黑，這是一個政治人物基本的高度，相信柯文哲當初也是用這樣的高度去回應所謂「六神無主」的說法。

此外，綠營幕僚受訪表示，陳佩琪把黃重諺捲入2017年世大運開幕式，根本無厘頭，其實只要隨便問問跑總統府的記者就會知道，分工上黃重諺主要以安全、外交兩岸等領域為多，比起在意誰怎麼指揮，活動成功和選手安全更加重要，也所幸林鶴明適時還原當年場景，讓「柯黑」的無端標籤不攻自破。

這位幕僚笑說，陳佩琪在臉書點名攻擊黃重諺，不但是搞不清楚狀況，事實上柯文哲第一次參選前，人在小英基金會負責政策工作的黃重諺恐怕還是最早「幫柯」的政治幕僚。

這位親近黃重諺的幕僚說，跟陳佩琪素昧平生，人家家中坐，標籤從天上來的當事人則是一笑置之，幾次說自己與陳「不同科別」，不用放在心上。