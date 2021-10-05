邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣決議陪同出門看熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局9日舉辦與香醮文化有關的演出，邀請台南土城正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽」去看戲，聖母廟廟方擲筊請示「出巡大媽」，結果5個聖杯應允出門，為因應「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣（宋江、金獅、白鶴）決議陪同「出巡大媽」出門看熱鬧！

聖母廟指出，本行程為文化活動，受台南市文化局之邀請到市政府西側廣場，文化局為「鹿耳門媽祖-出巡大媽」安排王府座位、並為武陣安排實聯制座位，一切遵守防疫規範，正統鹿耳門聖母廟遵守室外集會不超過300人規範，陪同「出巡大媽」出門看戲。初步了解，會去看戲的神明：西港慶安宮千歲爺、善化慶安宮媽祖、佳里幽冥殿 地藏王菩薩、佳里吉和堂 李府大神、海寮普陀寺 楊府太師、善化慶安宮天上聖母-四媽祖、八份開基姑媽宮仙姑娘媽、台南（永康）詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、北汕尾天后宮媽祖…。

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正統鹿耳門聖母廟指出，「出巡大媽」有段特別的歷史。1937年日本政府對信仰的控制趨於嚴格，禁止迎神祭祀，甚至沒收神像燒毀，「鹿耳門聖母廟」也遭逢其難，「鹿耳門媽（鎮殿大媽）」被徵收至街役所。

土城庄民聞此噩耗，萬分著急，緊急以「欉仔柴」雕刻一尊與「鹿耳門媽」等身大小的「替身媽祖」，安排勇敢的庄民帶著「替身媽祖」至街役所，與在內工作的「內應」進行「媽祖替換」！過程離奇，所幸安全換得「鎮殿大媽」歸返。

多年後，日本戰敗投降、臺灣光復，地方信仰恢復，當時被「徵收」至街役場的眾神尊，幸運並未被燒毀，「鹿耳門媽」指示：「該替身媽祖係代其受罪，應隆重將其迎回奉祀。」因此，廟方備妥神輿、鑼鼓、陣頭，浩浩蕩蕩迎請「替身媽祖」回土城。途經海尾時，朝皇宮保生大帝降駕，攔下媽祖鑾轎，出了符令淨化「替身媽祖」，並親自護送鑾轎一起返回聖母廟，也為「鹿耳門媽祖」與「海尾大道公」留下緊密的緣分。

替身媽祖一開始的雕刻乃權宜之計，廟方遂委請知名匠師：西佛國「蔡心」，為其重塑，並請至「鹿耳門媽：鎮殿大媽」旁供奉，尊稱此尊替身媽祖為「出巡大媽」。

「出巡大媽」甫新雕完成不足一年，1958年4月，「西港香」祭典到來，「鹿耳門媽：鎮殿大媽」指示「不參與香科」，「出巡大媽」卻允杯代替大媽出巡，因種種誤會，發生了知名的「出巡大媽鬧王府」事件，「出巡大媽」橫掃西港王府，導致「西港」與「土城」斷香之憾事…。

「出巡大媽鬧王府」，出乎所有人意料之外，曾在街役所被關押十年，背景特殊、年輕氣盛的「出巡大媽」卻也因此聲名大噪，至今仍是許多耆老茶餘飯後的話題。

廟方指出， 「出巡大媽」當年當替身媽祖被關回來，又重新雕刻入神 ，所以性情較強烈，才會造成斷香憾事…。時光冉冉，「土城香」成香一甲子，回首「斷香事件」，仍是許多土城、西港鄉親心中深深的遺憾，而鮮少再出門的「出巡大媽」與「西港慶安宮千歲爺」更是長達63年不見。此次戲劇盛會，蒙台南市文化局邀請，「正統鹿耳門聖母廟」擲筊請示媽祖，獲得「出巡大媽」5個聖杯允諾參加，也因此緣分，能跟「西港慶安宮千歲爺」共同欣賞「藝陣表演」，實在是一甲子以來難得的機緣，如能藉此有轉機，真的是一大喜事。期待這場盛會，拉近所有廟宇間的距離，為南瀛香科年，畫下完美的句點。