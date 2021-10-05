　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣決議陪同出門看熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣決議陪同出門看熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局9日舉辦與香醮文化有關的演出，邀請台南土城正統鹿耳門聖母廟「鹿耳門媽」去看戲，聖母廟廟方擲筊請示「出巡大媽」，結果5個聖杯應允出門，為因應「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣（宋江、金獅、白鶴）決議陪同「出巡大媽」出門看熱鬧！

聖母廟指出，本行程為文化活動，受台南市文化局之邀請到市政府西側廣場，文化局為「鹿耳門媽祖-出巡大媽」安排王府座位、並為武陣安排實聯制座位，一切遵守防疫規範，正統鹿耳門聖母廟遵守室外集會不超過300人規範，陪同「出巡大媽」出門看戲。初步了解，會去看戲的神明：西港慶安宮千歲爺、善化慶安宮媽祖、佳里幽冥殿 地藏王菩薩、佳里吉和堂 李府大神、海寮普陀寺 楊府太師、善化慶安宮天上聖母-四媽祖、八份開基姑媽宮仙姑娘媽、台南（永康）詠春兩廣龍獅戰鼓團佛祖、北汕尾天后宮媽祖…。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣決議陪同出門看熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

正統鹿耳門聖母廟指出，「出巡大媽」有段特別的歷史。1937年日本政府對信仰的控制趨於嚴格，禁止迎神祭祀，甚至沒收神像燒毀，「鹿耳門聖母廟」也遭逢其難，「鹿耳門媽（鎮殿大媽）」被徵收至街役所。

土城庄民聞此噩耗，萬分著急，緊急以「欉仔柴」雕刻一尊與「鹿耳門媽」等身大小的「替身媽祖」，安排勇敢的庄民帶著「替身媽祖」至街役所，與在內工作的「內應」進行「媽祖替換」！過程離奇，所幸安全換得「鎮殿大媽」歸返。

多年後，日本戰敗投降、臺灣光復，地方信仰恢復，當時被「徵收」至街役場的眾神尊，幸運並未被燒毀，「鹿耳門媽」指示：「該替身媽祖係代其受罪，應隆重將其迎回奉祀。」因此，廟方備妥神輿、鑼鼓、陣頭，浩浩蕩蕩迎請「替身媽祖」回土城。途經海尾時，朝皇宮保生大帝降駕，攔下媽祖鑾轎，出了符令淨化「替身媽祖」，並親自護送鑾轎一起返回聖母廟，也為「鹿耳門媽祖」與「海尾大道公」留下緊密的緣分。

替身媽祖一開始的雕刻乃權宜之計，廟方遂委請知名匠師：西佛國「蔡心」，為其重塑，並請至「鹿耳門媽：鎮殿大媽」旁供奉，尊稱此尊替身媽祖為「出巡大媽」。

「出巡大媽」甫新雕完成不足一年，1958年4月，「西港香」祭典到來，「鹿耳門媽：鎮殿大媽」指示「不參與香科」，「出巡大媽」卻允杯代替大媽出巡，因種種誤會，發生了知名的「出巡大媽鬧王府」事件，「出巡大媽」橫掃西港王府，導致「西港」與「土城」斷香之憾事…。

「出巡大媽鬧王府」，出乎所有人意料之外，曾在街役所被關押十年，背景特殊、年輕氣盛的「出巡大媽」卻也因此聲名大噪，至今仍是許多耆老茶餘飯後的話題。

▲台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」要出門看戲，駕前武陣需護衛，土城三武陣決議陪同出門看熱鬧。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方指出， 「出巡大媽」當年當替身媽祖被關回來，又重新雕刻入神 ，所以性情較強烈，才會造成斷香憾事…。時光冉冉，「土城香」成香一甲子，回首「斷香事件」，仍是許多土城、西港鄉親心中深深的遺憾，而鮮少再出門的「出巡大媽」與「西港慶安宮千歲爺」更是長達63年不見。此次戲劇盛會，蒙台南市文化局邀請，「正統鹿耳門聖母廟」擲筊請示媽祖，獲得「出巡大媽」5個聖杯允諾參加，也因此緣分，能跟「西港慶安宮千歲爺」共同欣賞「藝陣表演」，實在是一甲子以來難得的機緣，如能藉此有轉機，真的是一大喜事。期待這場盛會，拉近所有廟宇間的距離，為南瀛香科年，畫下完美的句點。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
中和死亡車禍！　女開車左轉騎士撞擊慘死
羅一鈞雙十領唱國歌！　陳時中承諾：降級後記者會上再唱
脫口罩範圍有望放寬！　陳時中曝下一波規劃
莫德納這2天快來了！　優先接種對象曝
高鐵擬「鬆綁自由座」　陳時中：不能賣站票
5千捐血人「血清抗體監測計畫」　10／18前可致電退出
快訊／連續6天本土+0！今新增7境外移入
LIVE／第十輪疫苗預約施打下午截止　陳時中最新說明
被挖眼女店員最新狀況　2次手術仍有失明風險
館長力挺陳柏惟　民調內幕曝光
派出所長遭砍傷勢曝！頭部剖開20cm血口　生魚片刀成兇器

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機組員第三劑疫苗規劃曝！陳時中：我們還有時間做出最好選擇

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

「國民女婿」將領唱國歌！陳時中承諾：降級時羅一鈞在記者會上唱

「河濱慢跑脫口罩」有望！陳時中：是下一波考慮重點

八大行業仍關閉！業者號召明街頭抗議　陳時中曝2條件：也希望盡快

雙北批「開放KTV沒先討論」來不及復業　陳時中：時間到了該開就要開

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：「這兩天就會和大家報告」

邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

機組員第三劑疫苗規劃曝！陳時中：我們還有時間做出最好選擇

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

新北加倍券適用範圍再擴大　數位支付免抽獎直接享10%回饋

「國民女婿」將領唱國歌！陳時中承諾：降級時羅一鈞在記者會上唱

「河濱慢跑脫口罩」有望！陳時中：是下一波考慮重點

八大行業仍關閉！業者號召明街頭抗議　陳時中曝2條件：也希望盡快

雙北批「開放KTV沒先討論」來不及復業　陳時中：時間到了該開就要開

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：「這兩天就會和大家報告」

邀請神明去看戲　台南土城正統鹿耳門聖母廟「出巡大媽」5聖筊允杯

LIVE／KTV、餐飲內用擴大鬆綁　侯友宜最新說明

今起有條件開放娛樂場所　桃市KTV等14家業者凌晨恢復營業

小七、星巴克祭最高2.5萬優惠吸客　統一全通路搶五倍券商機

台南市府員工防疫上班群組賣東西　國民黨議員要求政風處從嚴處理

選秀節目當評審壓力大　男星擔心不公「每晚做惡夢」！

機組員第三劑疫苗規劃曝！陳時中：我們還有時間做出最好選擇

她批口罩鬆綁「標準難以理解」！陳時中：路上不會嘴巴一直開開

孕婦約第2劑莫德納變「已打高端」　陳時中坦言有一批出錯

R＆B小天后吳卓源來了！富邦悍將9日主場開唱　還有神秘嘉賓

影／周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻網

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

15K男友想生　她提分手被罵愛錢

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

快訊／臉書恢復了！當機逾6小時今晨連上線

臉書大當機　網友連發超酸哏圖

40多歲還沒打第一劑　他嘆：我們被刪除了？

女捐3萬助遭挖眼店員　網見餘額超抖

10月上半月「最旺最衰星座Top3」出爐了！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

當機1小時　臉書在推特回應了

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

臉書全球死機！「它」可能是禍首

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

女店員遭挖眼！家屬憂醫療費...院方說話了

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面