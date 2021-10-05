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社會 社會焦點 保障人權

20歲男熱戀國中妹被曝光！黃金海岸淪刑場　3度爆打洩密小情侶

記者林悅／台南報導

台南1名20多歲的王姓粗工，與未成年國中妹交往，因疑懷女友林姓同學與張姓少年這對小情侶告密要害他被警察抓，竟3度設局誘騙林、張2人出來率人棍棒圍毆，台南市警五分局據報循線將王嫌等人9人查緝到案，全案訊後依妨害秩序、傷害、妨害自由及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，主嫌20多歲王姓男子，他從事粗工工作，並與還在念國中的少女偷偷交往，而該少女個性活潑，平時也會邀同學林姓少女與其男友張姓少年一起到家裡玩，常與2位好友分享與王男交往的事；今年9月7日凌晨0時許，王男帶著女友出門約會，當時女友家長返家時，發現只有林、張兩人在家卻沒看到女兒，相當緊張，擔心女兒不知跑去那？

林姓少女安慰好同學的家長，卻不慎將王男與少女交往一事說溜嘴，讓家長更擔心，拜託張姓少年向警方報案協尋女兒，警方獲報後立刻派員前往查詢了解，適遇王男女友約會完返家，王男女友把警察來家裡訪查一事告知了王男，王男即誤解張姓少年與林姓少女，不僅曝光他與女友的戀情，還要報案抓他，因而懷恨在心，伺機尋仇報復。

9月8日凌晨4時許，王男找來與張姓少年、林姓少女的共同好友，設局誘騙兩人出門，開車載他們到南區的黃金海岸附近，兩人原本以為要夜遊，結果王男持黑色棍棒出現，毆打張男；9月12日深夜10時45分許，王男再次找人設局誘騙林少女與張姓少年至某國小，王男等6人將他們團團包圍，以徒手及黑色棍棒毆打張姓少年。

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後來，林姓少女因在臉書及IG上把這件事說了出來，又引發王男與同夥不滿，在9月14日凌晨1時24分許，王男一夥人強拉林姓少女上轎車，帶到1處國小操場，當時已有6名男女在現場等候，持棍棒、徒手毆打林姓少女。

經過3次被圍毆驚魂事件，張姓少年、林姓少女都很擔心自己一下課就被抓去打，甚至有朋友相約出門，也不敢單獨赴約，同時也無法對家人解釋身上的傷勢，最後張姓少年告知家長被圍毆之事，由家長帶著他到派出所求助，才讓這整件案子曝光。

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方認為王嫌等人涉嫌妨害秩序、傷害、妨害自由、組織犯罪罪嫌重大，行事惡劣，五分局偵查隊及各派出所組成專案小組，報請檢察官董詠勝指揮，專案小組調閱案發地及沿線監視器，蒐集資料，一舉將涉嫌成員王姓男子等9男女涉案人查緝到案，並查扣涉案之黑色棍棒及木質球棒各1支。全案訊後依妨害秩序、傷害、妨害自由及組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局破獲王姓男子等集體暴力犯罪案，將王嫌等9名涉案人依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局分局長洪頂力呼籲，王男無視法紀，將被害人騙至國小操場毆打，警方絕不容許在校園內發生暴力及妨害安寧行為，如果師長、民眾發現校園異樣，請立即打110報案，警方會在第一時間趕赴現場協助並處理。

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