　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情2年沒返國快被除籍　羅智強盼賴清德為台商解套

▲▼台商疫情2年沒返國快被除籍！怕「投不了縣市長」提案求解套。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）

▲台商疫情2年沒返國快被除籍，怕「投不了縣市長」提案求解套。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）

記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情肆虐全球將近2年，許多台商也已經快2年未返台，即將被依法除籍（遷出戶籍），也將影響到明年底縣市長選舉的投票權，對此，台北市議員羅智強表示，自己要特別向副總統賴清德請命，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商可能遭除籍的問題解套，「賴副總統若能促成此事，可展現不同於他人的氣度！」

羅智強指出，現行在規定下，海外國人、台商往返一趟，需做十幾次的核酸檢測、機票加防疫旅館至少十萬元起跳，防疫規定下的種種不便，讓很多海外國人及台商已近兩年沒有返國，面臨被除籍的困境，不但影響明年底縣市長選舉的投票權，娶了大陸配偶的台商更可能因為戶籍被遷出，讓尚未拿到中華民國國籍的大陸配偶喪失居留證，影響未來取得身分證的權益。

近日有台商在國發會「公共政策網路參與平台」上提案指出，若遭到除籍，將影響到明年底縣市長選舉的投票權，希望疫情期間，政府能停止對海外國人「出境超過2年除籍」的限制。對此，羅智強表示，內政部的回應還是不願放寬規定，但總統蔡英文日前才說，希望所有台商可以為台灣在世界打開更多的商機，「請蔡總統先幫幫台商，再讓台商一起幫台灣忙！」

羅智強指出，自己要特別向賴清德請命，去年疫情之初，賴清德曾公開表示，「中國大陸」疫情越來越嚴重正是兩岸共同合作的時機，台灣應該義不容辭協助對岸解決嚴重疫情，也曾說兩岸的共同的敵人是傳染病，「賴清德這種聲音在民進黨中絕無僅有，可見他不僅能跳脫意識型態、更具人道關懷之心。」

羅智強表示，想請賴清德出面當個公道伯，與行政院長蘇貞昌、總統蔡英文溝通，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商可能遭除籍的問題解套，「賴副總統若能促成此事是苦民所苦，更展現不同於他人的氣度與胸襟！」

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
受託替表姊捧斗！他收8萬金飾卻不認　喪禮全場傻眼
快訊／打錯40人AZ劑量　醫院遭停權
《俗女2》夫妻檔肉麻秀恩愛　網看呆：原來是真的情侶
所長「踹桌、自打巴掌」　失控原因曝：2警爽煎牛排
海濱活動口罩鬆綁　陳時中：上岸還是要戴好！
BNT預約平台當了！他見沒跳亂碼「有進步」　結果被慘踢
統一獅球員酒駕撞貨車　被逮畫面曝！
恆大、恆大物業「開市前停牌」！　原因不明
快訊／大佳河濱公園沉船意外！　11人落水
快訊／統一獅球員出車禍！酒測值高達1.03

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高鐵擬開放自由座　陳時中證實今天已經開會討論

最長+0來了！周玉蔻臉書預告今天疫情　「5顆蛋」讓網友秒懂

國慶影片「玉山變瑞士山」　他爆出事廠商專包外交部案子

賭上700萬退休金！　張亞中約辯228史觀：民進黨不敢就從此閉嘴

國慶影片出包！廠商解釋是「誤植」　羅文嘉：很不幸應該是謊言

疫情2年沒返國快被除籍　羅智強盼賴清德為台商解套

無視美國務院批評　中共軍機今凌晨6度闖我國西南空域

美國務院批共機擾台　外交部：感謝拜登政府公開譴責

趙少康喊下架陳柏惟　「餐廳只拿1顆星你還會去吃？」

藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

快訊／高鐵擬開放自由座　陳時中證實今天已經開會討論

最長+0來了！周玉蔻臉書預告今天疫情　「5顆蛋」讓網友秒懂

國慶影片「玉山變瑞士山」　他爆出事廠商專包外交部案子

賭上700萬退休金！　張亞中約辯228史觀：民進黨不敢就從此閉嘴

國慶影片出包！廠商解釋是「誤植」　羅文嘉：很不幸應該是謊言

疫情2年沒返國快被除籍　羅智強盼賴清德為台商解套

無視美國務院批評　中共軍機今凌晨6度闖我國西南空域

美國務院批共機擾台　外交部：感謝拜登政府公開譴責

趙少康喊下架陳柏惟　「餐廳只拿1顆星你還會去吃？」

藍委推倒備詢台杯葛　蘇貞昌：人民有權利知道施政成果

趙國翔爆被小模綠！　前任借27萬整型搞失蹤...討錢遭嗆沒用

教育部「大學防疫指引」未定案　世新80人以上課程改分流遠距

約定環球阿迷趴　光良以情歌會桃猿

爆「染疫老師去過阿公店」　名嘴遭NCC移送假訊息結果出爐

苦等莫德納第2劑超過10週！民憂「保護力衰退」⋯中研院長回應了

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘　女伴原諒他卻丟一堆垃圾在地

「沙坦類高血壓藥」驚見不純物　食藥署急下架8款藥！

潘朵拉文件揭政要鉅額財富！　香港前特首董建華家族涉72境外公司

陳一新／「求同尊異」是對「共謀統一」最佳回應

便宜、面積大！購屋族青睞　高雄市擠進上百個重劃區

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

政治熱門新聞

F-16掛彈升空、防空飛彈追監畫面曝　空軍嗆：怎能讓敵機飛在頭上

美國務院批共機擾台　外交部：感謝拜登政府公開譴責

趙少康喊下架陳柏惟　「餐廳拿1顆星還會去吃？」

吳淡如曝小孩不知道孫中山！律師解釋了

吳淡如女兒不知孫中山　王浩宇：孩子自己程度差

彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫謝票殘酷面對

國民黨議員拿資料指控陳其邁　他曝真相：反而打到韓國瑜

藍委杯葛議事　蘇貞昌：人民有權知道施政成果

金六結軍人涉助Toyz運毒　陸軍六軍團：對毒品零容忍全力配合偵辦

空軍升空驅離共機　竟遭不明聲源爆粗口「X你個媽！」

無視美國務院批評　中共軍機今凌晨6度闖我國西南空域

新北KTV、桌遊店開放採申請制　侯友宜：須市府書面審核通過

陳柏惟反駁朱立倫大麻立委　朱辦翻出鐵證

明宣布口罩鬆綁　柯文哲：打兩劑了戴口罩幹什麼？

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「我要報仇」

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

10點準時當機！搶約BNT「平台排隊中」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

星巴克10／4起連4天買一送一　

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

郵局預約五倍券今開跑！　10大實用QA一次看

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面