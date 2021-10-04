疫情2年沒返國快被除籍　羅智強盼賴清德為台商解套

▲台商疫情2年沒返國快被除籍，怕「投不了縣市長」提案求解套。（圖／翻攝公共政策網路參與平台）



記者杜冠霖／台北報導

新冠疫情肆虐全球將近2年，許多台商也已經快2年未返台，即將被依法除籍（遷出戶籍），也將影響到明年底縣市長選舉的投票權，對此，台北市議員羅智強表示，自己要特別向副總統賴清德請命，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商可能遭除籍的問題解套，「賴副總統若能促成此事，可展現不同於他人的氣度！」

羅智強指出，現行在規定下，海外國人、台商往返一趟，需做十幾次的核酸檢測、機票加防疫旅館至少十萬元起跳，防疫規定下的種種不便，讓很多海外國人及台商已近兩年沒有返國，面臨被除籍的困境，不但影響明年底縣市長選舉的投票權，娶了大陸配偶的台商更可能因為戶籍被遷出，讓尚未拿到中華民國國籍的大陸配偶喪失居留證，影響未來取得身分證的權益。

近日有台商在國發會「公共政策網路參與平台」上提案指出，若遭到除籍，將影響到明年底縣市長選舉的投票權，希望疫情期間，政府能停止對海外國人「出境超過2年除籍」的限制。對此，羅智強表示，內政部的回應還是不願放寬規定，但總統蔡英文日前才說，希望所有台商可以為台灣在世界打開更多的商機，「請蔡總統先幫幫台商，再讓台商一起幫台灣忙！」

羅智強指出，自己要特別向賴清德請命，去年疫情之初，賴清德曾公開表示，「中國大陸」疫情越來越嚴重正是兩岸共同合作的時機，台灣應該義不容辭協助對岸解決嚴重疫情，也曾說兩岸的共同的敵人是傳染病，「賴清德這種聲音在民進黨中絕無僅有，可見他不僅能跳脫意識型態、更具人道關懷之心。」

羅智強表示，想請賴清德出面當個公道伯，與行政院長蘇貞昌、總統蔡英文溝通，在防疫規定中增設除外條款，為海外國人與台商可能遭除籍的問題解套，「賴副總統若能促成此事是苦民所苦，更展現不同於他人的氣度與胸襟！」