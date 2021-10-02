空中賭場糾紛私刑「1刀斷掌放水流」　3煞壓制、揮刀、丟掌一氣呵成

記者林冠吟／台中報導

黃姓男子去年因經營賭博網站和吳姓男子發生糾紛，因而心生不滿，竟在今年3月，夥同許姓和戴姓男子，預先埋伏在吳男必經的路上，3人先是對著吳男猛噴辣椒水，確認他無法抵抗後，再持開山刀砍下他的右手掌後，丟進一旁的大排中。台中地院日前審理後，依重傷害罪，分別判處3人有期徒刑6年、5年不等。

▲吳姓男子因債務糾紛遭黃男等人砍斷右手掌，同夥的許男還將吳男的斷掌丟進一排的大排中，警方沿著水溝找斷掌。（圖／記者李忠憲翻攝）



黃姓男子去年經營賭博網站，因而與吳姓男子發生糾紛，未料黃男卻在今年3月，夥同許姓和戴姓男子，3人在吳男住處附近埋伏，待一看到吳男出現，3人便湧上壓制吳男，先是以自製辣椒水狂噴吳男的的臉部，讓其無法抵抗後，黃男再持開山刀砍斷吳男的右手掌，而一旁的許男見狀更是撿起吳男的斷掌，丟進一排的大排中，導致吳男事後無法接回斷掌。警方獲報後也到場處理，不過3人在警方調閱監視器準備循線逮人前，就主動自首投案。

台中地院審理後指出，黃男砍斷吳男手掌的行為，造成吳男至今右掌完全截肢，幾乎沒有什麼事情可以靠自己完成，顯見其機能實際上已完全永久喪失，而無回復可能，認定黃男的對吳男的犯行以構成重傷害。

確認黃男的犯行已構成重傷害後，後續還需確認黃男主觀上是否具有重傷害之故意。法官審酌黃男於警詢時之證詞，黃男曾說「一刀他的手就斷了」、「沒有想到這麼嚴重」，而吳男則曾證稱「第一下痛到就不知道發生什麼事情了」等語，顯見黃男持刀往吳男右手腕剁砍的力道之大、用力之猛，認定黃男主觀上顯有致吳男右手前臂完全截肢，而無法回復之重傷害故意。

▲黃男和同夥的許男和戴男，事後被依重傷害罪分別判處有期徒刑6年和5年。（圖／民眾提供）



至於同夥的許姓和戴姓男子，法官則指出，許男和戴男在壓制吳男時，看見黃男持開山刀至現場一事，2人一開始雖不清楚黃男有攜帶開山刀，但看見黃男怒氣沖沖地持刀朝吳男揮砍時，卻持續壓制吳男，導致傷害發生，許男事後還向法官辯稱，會將吳男的手掌丟進大排中，僅是因為當下腦筋一片空白，「不知道要如何處理」，不過不被法官採信，認為3人有企圖滅證之可能，因而認定2人為同夥共犯無誤。

▲現場遺留的血跡已被沖洗過。（圖／民眾提供）



法官指出，審酌黃男僅因和吳男間的賭債糾紛，就夥同許男和戴男，持開山刀砍斷吳男的手掌，許男和戴男僅為挺黃男，不明就裡就以辣椒水徒手攻擊吳男，更未即時阻止黃男持開山刀砍下吳男的右手掌，不過審酌3人犯後自首，衡量其智識與經濟程度後，依重傷害罪，分別判3人有期徒刑6年和5年，全案仍可上訴。

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