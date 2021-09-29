女店員清秀照曝！超商上班甩家暴陰影　卻遭挖眼…母淚崩：心很痛

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

屏東高樹鄉新南勢超商26日發生一起駭人案件！一名男子因不滿20多歲潘姓女店員提醒戴好口罩，竟失控徒手強挖潘女眼睛，造成潘女可能失明。潘女事發前的生活照曝光，可以看出她相當清秀，雙眼也相當動人，但沒想到卻發生此事。對此，潘女母親受訪痛心表示，因為女兒個性內向，才想讓她到超商工作接觸人群，藉此打開心房，沒想到會發生這種事，也讓她不禁感到內疚，「真的很對不起她」。

▲女店員照片曝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘母表示，女兒非常孝順，平常都會幫忙家裡做事，而為了避免她擔心，都報喜不報憂，出事也不會講，又因為女兒從小目睹丈夫對她家暴，甚至還會把女兒鎖起來，導致女兒個性相當內向，近期才想說讓她擔任超商店員多接觸人群，藉此打開心房，沒想到卻發生這種事，反而讓女兒更加害怕，「真的很對不起她」。

▲女店員長相清秀，雙眼也相當動人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

潘母事後也看了事發當時的影片，不禁含淚表示，看到女兒瘦弱的身軀被壓在那，「真的是很心很痛」，而因犯嫌一直是當地的頭痛人物，潘母也忍不住喊道，「真的要關起來，不能再放出來了」。

▲潘女目前眼睛開完刀，事後仍需動鼻子手術，讓母親相當心疼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）