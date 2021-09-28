實習老師每月可領5千津貼！明年1月起發放　最多領半年

▲教育部規畫「教育實習獎助金」，預計從明年1月起提供全國教育實習學生，每人每月新台幣5000元，至多請領6個月。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

去年底有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望政府研擬發放學生教育實習補助津貼，一個月內就獲5000人附議。教育部今（28日）表示，已規劃「教育實習獎助金」並編列111年度預算，預計自明年1月起，教育實習學生每人每月可領新台幣5000元，至多請領6個月。

2002年《師資培育法》修正，將師培生從「實習教師」改為「實習學生」，不僅取消實習津貼，甚至必須支付一筆額外學分費，造成沉重的經濟壓力。去年底，台師大等大學學生會到教育部前陳情，他們認為，實習期間仍有勞動產出，無薪生活徒增經濟壓力，呼籲教育部重新檢視實習制度、提供合理津貼。

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教育部表示，基於鼓勵師資生參與教育實習，獎勵教學以提升教育實習成效，教育部已規劃「教育實習獎助金」，並籌編111年度預算送立法院審議，俟預算審議通過後實施。

教育部提到，獎助金屬獎助性質，不分師資類別，預計自111年1月起開始，提供依師資培育法規定修習半年之教育實習學生，每人每月新臺幣5千元，至多請領6個月，後續將由師資培育之大學檢具當學期實際修習教育實習學生名冊，請撥轉付。