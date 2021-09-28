25人「誤打BNT原液」還要打第二劑？指揮中心給答案

記者洪巧藍／台北報導

新北恩主公醫院出包，讓25名民眾施打「未經稀釋BNT疫苗原液」。指揮中心發言人莊人祥說明整起事件原委，該院已經暫停後續接種，直到改善相關接種流程；至於這些人是否接種第二劑，會再找專家研議。

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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新北市衛生局接獲通報，位於鶯歌區永福宮接種站9/27上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18-65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應。

莊人祥說明事件，主要是人員有把沒有開封的25瓶疫苗誤判是接種後剩餘劑量，一瓶0.45ml，抽取0.3ml提供民眾接種，有25人接種未稀釋疫苗。

已經請新北衛生局要求該院緊急通知民眾進行後續追蹤關懷，目前醫院已經暫停後續接種，直到改善相關接種流程，新北市還會請專家調查和實地查核。

指揮中心也參考國外文獻，接種大劑量BNT可能產生還是屬於比較局部或全身性反應，主要是接種部位疼痛跟紅腫較常見，還沒看到有嚴重不良反應，尤其心肌炎主要出現在第二劑，後續針對這部分加強衛教，也會請該醫院找心臟科醫師多加注意。

至這些民眾是否要接種BNT疫苗第二劑，莊人祥說，目前有尋找文獻和專家再諮詢，目前沒有看到不需要再打，或者打其它廠牌；醫療賠償會請衛生局協助。

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）