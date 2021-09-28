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澳渣男詐台女！年輕女碩士「派愛」淪小三　慘虧百萬還被酸崇洋

鄭姓粉領族以為在交友網站上找到真命天子，可以與鄭男結婚後赴澳洲讀書，不料夢碎還遭詐170餘萬元。示意畫面。（東方IC）

▲鄭姓粉領族以為在交友網站上找到真命天子，可以與鄭男結婚後赴澳洲讀書，不料夢碎還遭詐170餘萬元。示意畫面。（圖／東方IC）

圖、文／鏡週刊

用手機交友軟體尋覓真愛，小心碰到詐騙男蟲！一名鄭姓年輕女子透過「pairs派愛族」APP，認識擁有澳洲護照的許姓男子，鄭女對他一見鍾情，除了以身相許，短短5個月內還提供170餘萬元供他花用及投資，希望能與對方結婚並到澳洲留學，不料後來發現許不但已婚還有小孩，自己成了第三者，憤而一狀告上法院，更可惡的是，許在台南也以同樣手法涉及另一起詐騙案，遭檢察官起訴。

今年8月，台北地院審理一起詐欺案件，一名擁有澳洲護照的許姓男子，遭鄭姓前女友控告詐騙170餘萬元後人間蒸發，許男出庭時反控對方崇洋，滿腦子都想出國，看上他擁有澳洲護照才會把錢給他。

長相小清新的粉領族鄭女在「pairs派愛族」認識持有澳洲護照的許男，以結婚為前提與他交往，卻遭詐170餘萬元。示意畫面。

台北地院審理後認為，許男刻意隱匿已婚身分與女方交往，利用鄭姓女子想結婚的心態詐騙，5個月花了鄭女70餘萬元，還以創業為由騙走女方100萬元現金，得手後就失聯，無疑是利用人類情感上的弱點，破壞人與人間的信賴，並因此使鄭女蒙受心靈創傷與財產損失，9月8日判他2年徒刑；許另在台南涉及一件詐騙案，也已遭檢察官起訴，台南地院將於9月30日首度開庭審理。

pairs派愛族限單身者加入，並要求會員提供身分證驗證，但已婚的許男仍成功加入，並與鄭女完成配對。（翻攝pairs派愛族APP官方畫面）

本刊調查，這件愛情詐騙案的被告許姓男子，與被害人鄭姓女子均為30多歲，男生留著長髮馬尾，外型是痞子風格，在網路上結識不少年輕女子，鄭女擁有國立大學碩士學歷，是位收入不錯的上班族，有出國深造的打算。2018年9月間，鄭女透過「pairs派愛族」手機交友平台結識許男，許自稱長住澳洲，當時是回台探視生病的家人，雙方即互加LINE聊天並相約見面。

台北地院（圖）認定許男隱瞞已婚身分，以結婚為前提騙單身女交往還詐財，判刑2年。

讓2人結識的這款手機軟體，賣點就是協助使用者找結婚對象，會員註冊時要驗證身分證，使用條約也限18歲以上單身者才可加入，鄭姓女子認為，許男能加入會員，應該也跟她一樣是單身，鄭女透露，對方與她認識時，就傳訊問她：「妳也是在找長久穩定的關係嗎？」幾天後雙方第一次見面，對方竟單刀直入問鄭女要不要去辦結婚登記。

鄭女「以前婚為前提」與許男交往，已婚的許男宣稱自己的錢都存在澳洲，要鄭女幫他出生活費，刷鄭女的信用卡、用鄭女的提款卡，有時候還會住在鄭女住處，許男叫外賣、買彩券、搭車、付健保費，都花鄭女的錢，最後還以創業開飲料店為由，要鄭女去代貸款100萬元來借他，許男得手後即失聯，鄭女提告後，法官認定，許男就是詐財，判他有罪。

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