「聯發科工程師」命喪5星級飯店！　領班還原奪命前40分鐘

▲王男學經歷極為豐富，台大電機系畢業後又取得2個台大碩士，在聯發科被委以重任，最終卻命喪寒舍艾美。（圖／讀者提供）



圖文／CTWANT

聯發科王姓工程師去年7月29日持美國運通黑卡，到台北市信義區的寒舍艾美酒店的艾美會館游泳，上岸後突然身體不適，曾數度向櫃台求救，最終仍因心肌梗塞喪命，讓死者家屬難以接受，本刊也取得在場人員證詞，黃姓領班坦承死者有向櫃台求助，但「客人休息後有好一點」，否認延誤就醫，此案則已進入司法程序調查中。

家屬質疑，王男游泳後上岸即身體不適，但泳池邊未見到救生員，他曾多次向櫃台求救，2度表達需要就醫，飯店人員卻始終沒有通知消防局，直到他失去生命跡象才叫救護車，早就為時已晚。

根據本刊取得的艾美官方證詞，當日在櫃檯的黃姓領班坦承當日晚間7時36分接獲死者的求助電話，得知他沒吃晚餐就來游泳，還提供巧克力和運動飲料食用，王男吃完表示有自稱比較舒服，在躺椅休息20分鐘後，便在飯店人員的陪同下到2樓開放空間的沙發區。

「我有再問他要不要叫救護車或通知家人，他說不用。」黃領班在證詞中提到，王男在2樓沙發區時再度表示自己身體不適，並自稱要坐計程車就醫，還在其他同事的陪同下更衣吹髮，櫃台值班經理還協助聯絡計程車，但5分鐘後他就說自己比較舒服，暫時不需要去醫院。

▲王男一到寒舍艾美游泳池就拍照打卡，但泳池旁沒有看到高腳椅和救生員，家屬質疑救生員從頭到尾都沒有來關心王男狀況。（圖／讀者提供）



而監視器也清楚拍下，王男走出三溫暖後，獨自癱軟在沙發上，他當日晚間8時18分再次表達不舒服，並強調需要就醫，19分從沙發起身要前往醫院時突然倒下，櫃台這才通知救護車，但救護人員趕抵時他已失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。

當日值班的陳姓救生員也否認「神隱」，她自稱當時忙著看護其它老人和小孩的安全，見同事在陪伴王男後就沒有前往關心，但有建議他換個姿勢休息，家屬則認為寒舍艾美的說法疑點重重，懷疑飯店有心推託。

「他們就是把責任推給不會說話的死人。」王男姊姊提到，寒舍艾美身為國際知名酒店，飯店外就是大排長龍的計程車，何須還要「聯絡」，她也不相信弟弟在身體如此不適下還會拒絕送醫，質疑在場人員說法是卸責之詞，現已提出過失致死告訴，期盼法院能還死者公道，別再有其他人受害。

寒舍艾美品牌暨媒體公關協理白靖惠回應表示，此案已進入司法程序，因檢調偵辦中，不便做出任何說明。

▼監視器清楚拍下王男走出三溫暖後，獨自癱軟在沙發上，這裡最終也成為他的斷魂處。（圖／讀者提供）



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