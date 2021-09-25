新北28歲女「家族傳承騙術」揹97案　入監前再騙地方媽媽千萬

▲莊女被通緝期間再次詐騙千萬。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北一名28歲莊姓女子透過家族的詐騙手法，於23歲時詐騙1800萬，身上揹了97個案子，卻在今年要入獄前再次詐騙千萬，估計受害者至少300人，最遠甚至在蘭嶼都有人被騙。

據《東森新聞》報導，莊女家族內有人利用心理戰詐騙成功，她有樣學樣，在2016年時謊稱低價賣尿布，利用貨品沒到先退部分款項，取得被害人信任後拉高投資金額、購物金額，不法所得1800萬元，因此揹了97個案子。

▲▼莊女詐騙至少300人，受害者遍佈全台。（圖／東森新聞）



莊女2018年被判有期徒刑8年，全案雖可上訴，但她逃到新北與王姓男子同居，直到今年1月被通緝，利用空檔再次故計重施，利用媽媽們想省便宜、賺錢的心態詐騙，甚至改性、再謊稱經營的嬰兒用品店倒閉，負債4000萬才無法退款，卻被發現她想拿著騙來的錢出國遊玩，於本月17日被逮、18日進入台北女子分監執行。警方初估莊女此次詐騙千萬，受害者至少300人。

莊女利用Line群賣奶粉、尿布，卻都收錢未出貨，光是新竹就有60多人提告。莊女利用低於行情的價格出售商品，再多次舉辦抽獎活動，讓受害者消費參與，面對無法出貨問題時，莊女會時而裝強勢嗆客人，時而坦承自己是詐騙，卻反而讓受害者信以為真。

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