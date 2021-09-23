金漫獎入圍名單公佈！《人肉包子》少女漫畫家任正華獲特別貢獻獎

▲為鼓勵臺灣漫畫創作，文化部舉行金漫獎。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

文化部舉辦的第12屆金漫獎入圍名單揭曉，今年報名踴躍，總計有226件作品報名參賽，較去年成長17%，歷經初審及複審後，共有25件作品入圍。其中在1980年代以少女漫畫嶄露頭角的漫畫家任正華，獲得特別貢獻獎。

評審團表示，任正華以少女漫畫在1980年代嶄露頭角，創作能量豐沛多元，代表作品有《修羅海》、《人肉包子》、《漫漫畫人間》、《漫漫畫人間2：子息》等，富有深刻的人性見地且極具娛樂性，同時平衡藝術與市場價值，能犀利精準地叩問人間冷暖，能輕鬆展現幽默，讓閱讀充滿樂趣、驚喜，並帶來省思，經典作品是後輩學習的典範。

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▲漫畫家任正華獲得第12屆金漫獎特別貢獻獎。（圖／任正華提供）



針對其他獎項，評審團表示，此屆漫畫「新人獎」入圍作品令人驚豔，不論畫風與選材都各有特色；「漫畫編輯獎」入圍的作品，呈現出編輯如何以自己獨到眼光挖掘市場上缺少的作品，從企劃開端到最後完成，都能精準引領作者釐清作品核心；「跨域應用獎」入圍的作品，利用周邊商品或整合媒體的方式，豐富原作世界觀並讓漫畫延伸成不同的載體；「年度漫畫獎」每一部入圍作品便是一個獨立且迷人的宇宙，撞擊出火花與熱度，展現出多元風格。

有鑑於政府部門運用漫畫進行政策宣傳或資料轉譯的成果漸豐，這屆新增「政府漫畫獎」，鼓勵創作者或民間團體與政府機關（構）合作，開發具有臺灣特色的原創漫畫作品，評審團表示，政府漫畫獎入圍作品打破了昔日「民間與官方協力」製作模式的窠臼，極富想像力與創造性，令人眼睛為之一亮。

文化部表示，第12屆金漫獎「年度漫畫獎」得獎者6名，其他獎項得獎者1名，並將自「年度漫畫獎」得獎者中再選出1位「金漫大獎」得主，總獎金達245萬元。得獎名單將於10月28日頒獎典禮現場公布。

搭配入圍名單公布，「金漫獎網路人氣獎」票選活動將於10月5日至20日在官網開放投票，也邀請漫迷踴躍支持金漫獎入圍作品，為喜愛的臺漫加油打氣，還有機會抽中獨家贈品。