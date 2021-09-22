找錯房命喪黃泉！中秋烤鳳螺驚見寄居蟹　網笑：賺到啦！

▲中秋連假有網友分享在超市買回鳳螺，烤熟後驚見裡面不是螺肉是紅透的寄居蟹。（翻攝自《爆廢公社二館》臉書）

圖文／鏡週刊

中秋烤肉你家有烤鳳螺嗎？一名網友在《爆廢公社二館》分享一張照片，只見盤中鳳螺殼裡不是螺肉，而是趴著一隻煮熟紅透的寄居蟹，原PO崩潰發問：「我就問全X的鳳螺，裡面是寄居蟹的機率有多大？」沒想到許多網友都回應「吃燒酒螺常吃到。」「菜市場買一斤送兩個寄居蟹。」

過去曾有幾位網友在社群分享過，在餐廳享用鳳螺，卻發現裡面住著寄居蟹的事件，許多網友都表達同情留言，「這告訴我們選擇居住環境的重要性。」「下次找家，不要找可以入菜的。」而近日因適逢中秋烤肉季，烤鳳螺也是居家常見的菜色，就有網友從超市買回鳳螺，在家料理完後驚見一顆鳳螺裡躺著的正是寄居蟹，便於《爆廢公社二館》發文問到：「我就問全Ｘ的鳳螺，裡面是寄居蟹的機率有多大…」

照片貼文一出引起網友熱議，許多網友留言回應，「我最後一次吃燒酒螺就是吃到寄居蟹那次。」也有人對於找錯房子而喪命的寄居蟹感到可憐：「變凶宅了。」還有人說「我今天在菜市場買一斤送兩個寄居蟹。」而有不少人則安慰原PO「賺到了！花螺的價錢買到蟹！」「正野生的啊！」