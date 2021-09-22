快訊／校園接種首日、第九輪BNT今午截止　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/22）日為因應COVID-19疫情，14:00由醫療應變組羅一鈞副組長說明疫情及防疫作為等事宜。五縣市高中學生今起率先開打BNT疫苗校園接種；另第九輪BNT第一劑、高端第二劑疫苗預約今日截止，相關事宜預期記者會中說明。

教育部表示，包含新北市、台北市、桃園市、台南市、苗栗縣等5縣市高中生今起開打，其餘縣市多為明日，嘉義市則是24日，金門縣27日，連江縣則預定10月1日起接種。台北市宣布，今天起開始為學生接種，接種順序第一階段9/22-9/29為高中職、五專前三年、特教學校及外僑學校；第二階段9/30-10/6為國中。新北市也從今日起先於部分學校開打。

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教育部表示，疫苗接種非強迫性，學生和家長可依自由意願選擇接種與否，經家長同意且在接種評估暨意願書簽名的學生，才會安排施打疫苗；疫苗接種順序將由高中學生先施打，再依序安排國中生和滿12歲國小生接種。

接種方式分為校園集中接種、自行至醫療院所接種。教育部提到，在校集中接種時間建議安排在週一至週五中午過後，原則上家長不必陪同；未能於學校接種疫苗的學生，可至公費疫苗預約平台登記和預約，並持意願書自行至醫療院所接種疫苗。

至於第九輪BNT第一劑、高端第二劑疫苗預約至今天中午12點為止，統計到昨天下午5點為至，BNT符合預約資格有90萬6,086人，已完成預約人數為76萬0,269人；高端疫苗符合資格65萬2,833人，已完成預約47萬3,028人。