部分COVID-19輕症患者後遺症更劇烈！　醫揭1關鍵原因

▲許多COVID-19輕症患者痊癒後，仍飽受各種後遺症所苦。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合報導

感染COVID-19後只有輕症或無症狀者，雖然在染疫期間症狀較重症病患輕，但臨床結果顯示部分輕症患者的後遺症，其實比重症者還要更嚴重。避免感染變得更加重要，但若真的感染了，醫師也提醒不論輕重症，痊癒後都應該盡早回診檢查，以免錯過3個月的康復黃金期。

權威醫學期刊《刺胳針》日前刊登一篇臨床研究，內容針對中國五和金銀潭醫院的COVID-19患者進行長期追蹤，分析1276名患者預後狀況發現，距確診半年後，仍有高達7成的人受一項以上的後遺症所困擾；確診一年後的患者還有5成有一項以上的後遺症，輕症患者也不能倖免。

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根據《聯合報》報導，台灣一名輕症患者5月染疫但未住院，檢疫期滿採檢陰性後就回家休養，沒想到惡夢才剛開始，胸悶、心悸、嗅覺味覺都變異常，以前愛吃的食物現在嚐起來都覺得噁心。

北醫附醫復健科主治醫師林昀毅表示，PCR採檢陰性只是因為病毒量過低無法驗出，但不代表身體已經痊癒，對很多人來說反而是長遠後遺症的開始。

至於為何輕症和無症狀患者有機會出現嚴重後遺症，林昀毅指出關鍵是「ACE-2」，新冠病毒藉由「ACE-2」這個入口侵入各器官細胞，而新出爐的許多證據顯示，「ACE-2」表現量愈高的器官，就愈容易引發後遺症。