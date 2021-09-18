國民黨選舉粗暴言論、相互指控　朱立倫：Duck不必

▲朱立倫出席國民黨黨主席網路直播辯論會。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席選戰最後黃金週，朱立倫、江啟臣、張亞中、卓伯源4位候選人18日出席中天新聞主辦的網路直播辯論會同台較勁。朱立倫在最後「真心話」的環節中表示，國民黨黨內選舉不用相互指控，粗暴言論Duck不必（大可不必），他也提到，國民黨一定要贏，而民進黨最希望的是國民黨能推出最弱的，針對張亞中稱朱立倫2016年輸過蔡英文，「沒有錯，我輸過蔡英文，也贏過蔡英文，你可能只罵過蔡英文。」

朱立倫接著說，他曾把桃園從民進黨手上贏回兩屆，新北也贏兩次，現在侯友宜繼續發光發熱，將軍打仗有失敗，失敗不可恥，一定要檢討反省，接下來要為國民黨打勝仗。

針對軍公教議題，朱立倫表示，他是全台第一個講信賴保護原則的，包括成立信賴基金、維護軍公教利益，八百壯士抗爭時，他身為新北市長無法到現場，但透過企業界朋友捐助八百壯士。未來強力領導需要整合各方力量，朱立倫提到，桃園83個眷村改建都是在他擔任縣長任內做到，推出眷村文化節、擴大慶祝榮民節，他都說到做到，而不是現在才來講，或是指責別人沒關心眷村、軍公教。

朱立倫說，將來國民黨要整合，當選後一定會虛心向江啟臣、張亞中、卓伯源3位請教，「有人說張教授是理論大師，我還是會多多跟你請益，有些我不同意你的論點，但還是可以互相交流。」