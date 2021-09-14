吃潛艇堡沙拉！她咬到「牙齒」噁爆　店員遭質問竟回：不是我的

▲吃沙拉咬到一顆牙齒。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

英國貝德福德一名女子近日在知名連鎖潛艇堡店購買了一份沙拉，打算回家享用，但在吃的過程中卻咬到硬硬的東西，吐出來一看才發現竟然是一顆牙齒，令她覺得有點噁心。事後她拿著照片回到店裡質問，沒想到店員卻語出驚人地說：「不是我的牙齒。」

據《鏡報》報導，英國貝德福德53歲女子克里佛（Sarah Clifford），於當地時間周一在知名連鎖潛艇堡分店購買一份沙拉回家享用，但當她在咀嚼生菜時，突然發現自己咬到硬硬的東西，吐出來一看，發現竟然是一顆牙齒，她表示，由於自己沒有掉牙，所以相當肯定這顆牙齒原本就在沙拉裡面。

克里佛說：「我覺得有點硬，心裡就在想『我的天哪，那是什麼？』我把它吐出來看了看，不可能吧…那是顆牙齒，真的超噁的，現在新冠病毒仍持續，然後這顆牙齒曾經在別人嘴裡，然後在我的嘴裡。」

▲克里佛吐出一顆牙齒。（圖／翻攝自鏡報）

克里佛當下就先拍照存證，之後就前往那間分店質問店員，沒想到店員看到照片第一句話卻是：「這不是我的牙齒。」克里佛回：「我知道不是你的，但這東西出現在你們家的沙拉裡面。」

針對這起事件，克里佛表示，直到當下都沒有收到店家的道歉，不過總公司發言人表示，客人的健康和安全對他們來說至關重要，為了確保提供客人最安全的產品，公司也制定了許多細緻的流程。

發言人表示，公司得知加盟店經理在接到投訴後立即採取行動，目前雙方正進行進一步調查。

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