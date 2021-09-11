快訊／侯友宜：明天停班課可能性非常高！　會提早宣布

▲侯友宜召開「璨樹颱風第2次工作會報」。（圖／翻攝自侯友宜臉書）



記者楊蕓／新北報導

璨樹颱風來襲，新北市災害應變中心中午11時30分提升為一級開設，市長侯友宜15點30分召開「璨樹颱風第2次工作會報」，針對明天是否停班課，侯友宜鬆口「可能性非常高」，將提早與台北市、基隆市討論，並早一點向市民宣布。

根據天氣風險公司報告，璨樹預估週日對新北市的影響最大，12日上午至晚間是影響最明顯時段，市區平均風7-8級，陣風9-10級；郊區有12-13級陣風發生的機會，至於雨量，預估東側山區與南側山區雨勢較大，提醒市民提高警覺。

侯友宜表示，璨樹颱風是新北兩年多來第一次發布陸警的颱風，前幾次的颱風都幸運擦身而過，這次顯然不會像前幾次這樣，大家要嚴陣以待、全力備戰，不要看今天天氣艷陽高照，明天可能就是狂風暴雨。

侯友宜表示，新北市一定要把防颱整備做到位、全力以赴，預估明天市區風力將達9至10級，郊區可達12至13級，強烈呼籲市民不要出門，並要緊閉門窗，把防颱工作做好。

「按照目前狀況，停班、停課的可能性非常高。」侯友宜表示，應變中心會提早與台北市、基隆市做好相關討論，只要預估明天早上或整天達到停班課標準，不一定要等到晚上8點才宣布，讓市民提早做好防颱準備。