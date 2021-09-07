開學後加強防疫！各大學採分流上課　實體與遠距並行

▲開學在即，陽明交大在校園設師生免費自篩站。（圖／陽明交通大學提供）



文／中央社

大專校院將於9月中下旬陸續開學，文化大學、台北城市科技大學規劃啟動分流上課，以實體和遠距搭配進行，以降低師生染疫風險。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，教育部規劃大專校院開學指引，日前已送交中央流行疫情指揮中心審核。

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中國文化大學今天宣布，為降低群聚傳染風險，110學年度第1學期部分課程將採分流教學（實體與線上授課並行），視學生人數與教室容量採全實體或全遠距上課。

文大校方指出，選課人數80人以下且人數未超過教室座位60%時，採實體授課；選課人數80人以上，則採全遠距教學；選課人數80人以下，但人數超過教室座位60%時，採分流教學（實體與線上授課並行）；在通風不良且無對外窗教室的課程則採全遠距教學。

台北城市科技大學也表示，為提升防疫安全，開學後課程將採分流上課，9月13日開學後讓大一新生實體上課，大二以上學生則安排視訊上課至9月26日。

中興大學、成功大學、中正大學等校日前也宣布開學後暫時維持遠距教學，中正大學於9月15日至9月26日針對全面課程進行線上教學演練，成功大學於9月15日至10月1日推動全面課程線上教學演練，中興大學於9月15日至10月3日全部課程實施線上教學演練。