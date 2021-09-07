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網購族福利？先買後付款「BNPL」趨勢興起　免開卡就能用

文／職場人

隨著電子商務愈來愈盛行，職場人是不是也享受著這不用出門，就能買遍各國好物的便利性呢？根據研究機構Baymard過往調查，許多消費者常在購物車頁面或準備結帳時，感到猶豫或決定不買，為了增加購物意願及轉單成功率，於是國外先買後付款的「BNPL」趨勢也逐漸興起，究竟什麼是「BNPL」呢？一起往下看看吧！

#什麼是「BNPL」？

▲先購物後付款趨勢興起（圖／取自pixabay，下同）

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「BNPL」其實是來自「Buy Now, Pay Later」的縮寫，也就是先購物，然後才付款。

#為什麼「BNPL」會流行？

其實「BNPL」並非近幾年才有的，職場人可以想像一下自己在網購時會遇到的流程，你可能需要先把欲購買的東西加入購物車，然後再進入購物車頁面確認結帳資訊，接著你可能需要填寫付款資訊，也許是拿出信用卡、金融卡，也許是到ATM轉帳匯款等，每個步驟都可能讓你喪失耐心或者突然不想買了（笑）。

「BNPL」通常一樣採分期付款，而且具有較低或零利率的吸引力，而最特別的是它不需要信用（卡）審查，不僅可以節省拿出金融卡或信用卡的程序，就連尚未符合開卡年紀的年輕人也可以輕鬆使用。

#「BNPL」帶來的影響

1.猶豫期變短，增加購買率、轉單率

當購物車結帳時，我們不再需要拿出信用卡、金融卡輸入結帳資訊，節省結帳時間及繁雜的步驟，是不是更增加了我們的消費意願？「BNPL」帶來的最大影響即是消費者猶豫期變短，可能增加電商的轉單率。

2.比使用傳統信用卡還要更容易

 

如同前述所說，「BNPL」不需要信用審查，而且也不需要像申辦信用卡一樣，需要經過繁瑣的填寫資訊、申請程序等，這無疑很符合現今普遍講求快速、便利性的社會。不過，也要提醒大家，「BNPL」還是有償還期的，並非無上限，若延遲未繳款可能會被罰錢，這部分則是依各平台規定而異。

3.借錢消費風氣

雖然「BNPL」為網購消費帶來便利性，但是否會促成借錢消費的風氣還有待觀察，年輕世代不受信用卡申辦的年齡限制，但是否有足夠的金錢能力償還消費金額也是考量的重點之一。另外，即使職場人有薪資收入，購物時減少的猶豫期是否會促成衝動消費，這些都值得注意。

以上關於國外越來越盛行的先買後付款趨勢「BNPL」，各位職場人有什麼看法呢？是期待未來網購可以更便利了呢？還是有點擔心自己會因為少了猶豫期而亂買呢（笑）？目前國外有Klarna、Square等數位支付平台都在更進「BNPL」趨勢，Apple也有計畫與支付平台合作，也許我們很快也能體驗到先買後付款！

Source：livemint

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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