拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

▲車廠PO文表示，不賺機師的「骯髒錢」，網友瞬間炸鍋。（圖／網友提供）

記者陳韻如／桃園報導

長榮3名機師「突破性感染」，其中一人竟違反防疫規定，在加強自主健康管理期間聚餐，有症狀也未如實通報，事後遭到開除。未料，臉書上竟有一間車廠發文表示，拒接長榮、華航機師維修車輛，甚至說機師是他們最唾棄的社會人士，錢也是骯髒錢，貼文一出立刻引爆網友怒火，紛紛灌爆臉書，而負責人稍早也緊急出面滅火，一一向網友道歉。

臉書《凱達汽車&turbo NA club》在臉書上貼出一則「聲明啟事間唾棄文加感謝文」，文中寫道，從今爾後拒接長榮與華航所有機師的私家車輛保養、維修工作，「對於有著高收入的機師，但行為都不檢點的人，是本廠最唾棄的社會人士」。

該車廠還提到，別說機師身分有多高級，「這兩次的社會恐慌事件就夠讓我問候你們的祖宗十八代了」，因此車廠決定，即使機師付再多的錢，「我寧可不賺你們的『骯髒錢』」。不過，對於第一線醫護人員，車廠為了感謝他們，也祭出一整年的優惠，凡是醫護從業人員，只要到該廠保養維修，無論零件、工資，一律八折優惠。

不僅如此，車廠發文文末還不忘標記，「#會開飛機英文說的溜的機車還是照樣被我當作老鼠屎」、「#別跟我說你跟別的機師不一樣在我眼中你們都一樣」，而誇張的是，有網友留言，應該拒搭長榮，沒想到車廠竟還回應，「長榮跟華航我早就列人生黑名單了，還要求往後世世代代的子孫都不准搭，這叫祖先遺訓！如有違著必將墜機不得好死！」

此言論一出，機組員及網友們見狀瞬間炸鍋，紛紛灌爆車廠臉書，還刷爆負評，「貴公司的素質真低，詛咒墜機是什麼意思」、「垃圾車廠怎麼會有人想找你們修車？又不是每個人都開垃圾車」、「連墜機都拿來講，有沒有口德啊，被炮剛好啦」。

對此，車廠負責人稍早緊急刪文，並一一在憤怒的網友留言下道歉，「我知道錯了」，並承諾稍晚將會再度發出一篇正式的道歉文，希望能平息網友怒火。