　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

▲▼ 車廠PO文表示，不賺機師的「骯髒錢」，網友瞬間炸鍋 。（圖／網友提供）

▲車廠PO文表示，不賺機師的「骯髒錢」，網友瞬間炸鍋。（圖／網友提供）

記者陳韻如／桃園報導

長榮3名機師「突破性感染」，其中一人竟違反防疫規定，在加強自主健康管理期間聚餐，有症狀也未如實通報，事後遭到開除。未料，臉書上竟有一間車廠發文表示，拒接長榮、華航機師維修車輛，甚至說機師是他們最唾棄的社會人士，錢也是骯髒錢，貼文一出立刻引爆網友怒火，紛紛灌爆臉書，而負責人稍早也緊急出面滅火，一一向網友道歉。

臉書《凱達汽車&turbo NA club》在臉書上貼出一則「聲明啟事間唾棄文加感謝文」，文中寫道，從今爾後拒接長榮與華航所有機師的私家車輛保養、維修工作，「對於有著高收入的機師，但行為都不檢點的人，是本廠最唾棄的社會人士」。

該車廠還提到，別說機師身分有多高級，「這兩次的社會恐慌事件就夠讓我問候你們的祖宗十八代了」，因此車廠決定，即使機師付再多的錢，「我寧可不賺你們的『骯髒錢』」。不過，對於第一線醫護人員，車廠為了感謝他們，也祭出一整年的優惠，凡是醫護從業人員，只要到該廠保養維修，無論零件、工資，一律八折優惠。

不僅如此，車廠發文文末還不忘標記，「#會開飛機英文說的溜的機車還是照樣被我當作老鼠屎」、「#別跟我說你跟別的機師不一樣在我眼中你們都一樣」，而誇張的是，有網友留言，應該拒搭長榮，沒想到車廠竟還回應，「長榮跟華航我早就列人生黑名單了，還要求往後世世代代的子孫都不准搭，這叫祖先遺訓！如有違著必將墜機不得好死！」

此言論一出，機組員及網友們見狀瞬間炸鍋，紛紛灌爆車廠臉書，還刷爆負評，「貴公司的素質真低，詛咒墜機是什麼意思」、「垃圾車廠怎麼會有人想找你們修車？又不是每個人都開垃圾車」、「連墜機都拿來講，有沒有口德啊，被炮剛好啦」。

對此，車廠負責人稍早緊急刪文，並一一在憤怒的網友留言下道歉，「我知道錯了」，並承諾稍晚將會再度發出一篇正式的道歉文，希望能平息網友怒火。

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
幼兒園8童確診！接下來將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘
北市學生9/22開打BNT 　高中職先打、國中生9/30
快訊／1童曾去新北幼兒園！又回北市某校讀書　緊急停課1天
快訊／第13號颱風康森生成！　進逼台灣時間點曝
幼兒園群聚和Delta有關？　新北市府回應了
新北127校學生23日開打BNT　施打資格看這裡
幼教師8／27有症狀　陳時中：恐釀數波傳染
新北8幼童確診「至少足跡少？」　網曝1隱憂：這條傳播鏈才可怕
LIVE／個案解隔回家染Delta　柯文哲最新說明
快訊／幼教師足跡出爐！　捷運3站、公車、購物中心、游泳池
快訊／新北市宣布：有症狀就不上課、不上班
三原落淚：要回去日本了！　「哽咽謝謝台灣」曝3原因
快訊／幼兒園9確診在板橋　Ct值僅14「傳染力超高」
第九輪要開打BNT？　陳時中鬆口：有可能
延長桃園二級強化警戒？　陳時中回應了
LIVE／幼兒園8孩童+1家長染疫　新北最新說明
幼兒園老師爆8／27有症狀還上課！陳時中：有混班上課情況
長榮機師染Delta！網浮現「5月既視感」怕爆：快升三級吧
快訊／幼兒園8孩童確診　侯友宜下令：擴大匡列學生、老師、家長
疫苗接種死亡增19人！廠牌曝光　最年輕32歲
「輸入手機號碼」可查被疫調次數　莊人祥：太多人湧入網站當掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

欠租不還！天母4黑衣人撒冥紙、拉布條　網驚房東「有錢有勢」

國道三號沙鹿段驚傳火燒車！引擎冒煙竄火球　駕駛倉皇逃生

快訊／登礁溪抹茶山　視障男滑落10米深邊坡待援

包花蓮獨棟民宿開毒趴！警逐層攻堅　11男5女睡夢被逮畫面曝

拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

快訊／恐怖砂石車奪命！高雄騎士彈飛腦出血　送醫搶救不治

快訊／北市女墜樓「倒樓梯間」！頭部重創命危搶救中

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

車格沒位子！移別人機車被抓包 雙方互毆爆衝突...全傷害罪送辦

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

欠租不還！天母4黑衣人撒冥紙、拉布條　網驚房東「有錢有勢」

國道三號沙鹿段驚傳火燒車！引擎冒煙竄火球　駕駛倉皇逃生

快訊／登礁溪抹茶山　視障男滑落10米深邊坡待援

包花蓮獨棟民宿開毒趴！警逐層攻堅　11男5女睡夢被逮畫面曝

拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

台中港大型起重機翻覆！跨載車司機遭爆頭亡　上百貨櫃也被砸爛

妻身價上億日薪1萬！客家夫月領40K挨罵吝嗇種族　法官說話了

快訊／恐怖砂石車奪命！高雄騎士彈飛腦出血　送醫搶救不治

快訊／北市女墜樓「倒樓梯間」！頭部重創命危搶救中

支持「打2劑疫苗就不管制」　柯文哲：驚弓之鳥過生活「撐不了幾年」

Delta強襲「傳染力超強」怎解？　毒理專家揭1關鍵：別用肉身對抗

善用廬山部落流域資源　弘光科大山中開課培養原民溯溪高手

狂撒簡訊致群眾採檢潮　「台灣社交距離」才是警示民眾好方法

來回跑3層樓找不到貓！　他進房驚見「立體床單」完美融合超傻眼

熊熊家驚見「大凶風水」！專家揭大門4禁忌　易有口舌是非、爛桃花

新北門牌二字頭　「森聯Life」轟動熱銷

難忘王光輝經典兩支安打　賴清德：「光輝歲月」永存心中

快訊／北市學生9月22日開打BNT　 2階段先打高中職、五專1-3年級

防Delta入侵！北市稽查防疫規範8.3萬家次　卡拉OK開唱遭罰6萬

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

猝睡症斷片竟被脫褲素股　女大生怒告男同學

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

警稱抓謝長廷兒吃2申誡　北市警回應

抓政二代闖紅燈吃2申誡　2關鍵打臉條子鴿

法拉利「國道滑壘」影片曝！護欄橫插駕駛座

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

早餐店員工戴口罩　警確認過眼神：他是通緝犯

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面