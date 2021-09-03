安全帽能當血滴子　X光一看「呼吸道整個壓歪」差點送命

▲婦人安全帽繫帶太鬆，撞擊後勒脖，壓歪呼吸道，差點送命。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

安全帽竟成恐怖血滴子！高雄一名婦人騎機車發生車禍，但因為安全帽繫帶太長，緊急煞車的時候，繫帶整個往後拉扯，勒住婦人的脖子，第一時間從外觀沒有發現異狀，不過由於婦人就診檢查時出現聲音沙啞狀況，照X光後才發現左側聲帶嚴重腫脹已經壓歪呼吸道，若沒及時發現，恐怕會造成窒息有致命危機。

高醫外傷及重症外科主治醫師唐貞綾指出，這名40多歲的中年婦女，先前騎機車發生車禍被送到醫院，來的時候外觀沒明顯異常，但就診時，講話發現她聲音有沙啞的情況，幫她進行觸診，她也感覺前喉部會有疼痛感。

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▲▼唐貞綾指出，40多歲的婦女，因車禍被送醫，照X光發現她的脖子被安全帽繫帶勒住，呼吸道整個被壓歪。（圖／記者吳世龍攝）

於是醫院幫婦人安排電腦斷層檢查，也進一步安排耳鼻喉科咽喉鏡檢查，從X光上才發現，婦人的左側聲帶對照右側，顯得腫脹，有血腫狀況，原本應該在中間的呼吸道也被壓迫到，整個偏移到右側，出現呼吸道咽喉損傷情況。

▲▼安全帽繫帶太鬆，車禍衝擊時，就可能被繫帶勒脖。（圖／記者吳世龍攝）

唐貞綾表示，研判應該是婦人騎機車的時候安全帽繫帶太鬆，導致她緊急煞車時，繫帶整個往後拉，勒到她的脖子造成。她進一步解釋，軟組織的水腫會隨著時間越來越腫，通常10-48小時後才會慢慢腫起來，如果太腫的話，可能會壓迫住呼吸道，造成呼吸困難，若不趕快處理，甚至可能會造成窒息，有致命可能。

所幸該名婦人後續被送進加護病房，先以藥物治療3天，再持續追蹤咽喉鏡，後來聲帶血腫狀況消失，婦人也順利康復出院。

唐貞綾呼籲，戴安全帽有必要性，因為沒戴安全帽造成的頭部損傷是有戴的4~5倍之高，頭部損傷會非常嚴重，另外繫帶的鬆緊度也非常重要。國外曾有案例，是安全帽繫帶太鬆，造成騎士被繫帶勒斷頸部，頭首分離的事件。

▲國外曾有案例，是安全帽繫帶太鬆，造成騎士被繫帶勒斷頸部，頭首分離的事件。（圖／記者吳世龍攝）

提醒民眾，戴安全帽時要特別注意安全帽的安全性，像是有效期限，撞過安全帽也不能再用，繫帶大約調整至距離下巴約1指寬就可以，不要繫太鬆，也不要太緊。