小二課文驚見「媽媽噴出高高的水柱」　網嚇傻：是不是在開車

▲小二聯絡簿出現一段讓網友歪樓的句子。（圖／翻攝自Facebook／脫北者冰狼）

記者楊庭蒝／綜合報導

歷經了最長的暑假過後，全台高中、國中及國小學子在1日迎來開學日，展開新一學期的生活。不過，有網友分享一張照片，一名國小學生的聯絡簿上竟然出現了「媽媽噴出高高的水柱」，瞬間引發眾多網友歪樓並驚呼「是不是在偷偷開車」。

臉書粉絲專頁「脫北者冰狼」分享國小二年級的聯絡簿，在下方筆記欄的部分列出了國語第一課課文的部分句子，分別是「天空藍藍」、「第一次跟世界打招呼」、「你也試一試」、「水柱高又高」、「我吸飽氣」、「我跟媽媽向前游」。

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而在這些句子旁邊，都還有列出相仿句構的造樣造句提供學生參考，不過仔細一看，其中一句例句竟然寫下「媽媽噴出高高的水柱」，令不少網友瞬間想歪以為在偷偷開車。

就有網友看到圖片後回應，「你是不是在偷開車？」、「媽媽會水之呼吸也要告訴你!?」、「這是什麼不合邏輯又不押韻的東西」、「愛如潮水？」、「地方媽媽的小快樂」、「媽媽在澆花啦，別誤會了」、「課本變車文」、「媽媽是傑尼龜嗎」。

據了解，該課文是出自於作者林世仁之手，是一首將鯨魚擬人化第一人稱而撰寫出來的童詩，主角鯨魚媽媽教小鯨魚噴水柱向世界打招呼，才會有這般誤解發生。

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