BNT疫苗明到貨「主拚第一劑覆蓋率」　兩劑間隔延長至10週

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

首批BNT疫苗明日將抵台，中央流行疫情指揮中心已經宣布優先提供12~22歲年輕族群接種，指揮官陳時中表示，BNT疫苗仍然會以第一劑覆蓋為優先，兩劑的間隔時間也會延長至10週。

指揮中心昨日公布規劃，會採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，至於其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。陳時中昨說，這次和以前登記情況不同，是個例外，主要在於AZ疫苗最低已開放23歲，所以希望補齊缺口。

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指揮中心發言人莊人祥說明，18~22歲族群約有100萬人，其中約有21萬人已經完成第一劑或者第二劑的接種，剩餘80萬人將符合平台優先提供BNT疫苗對象資格。

國內先前因為疫苗到貨等因素，將AZ與莫德納疫苗接種間隔分別從8~12週與28天一併延長為10~12週；根據疾管署資料，BNT疫苗依照仿單，建議接種間隔為21天以上；目前依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議接種間隔為至少28 天。陳時中表示，當然還是一樣以第一劑先滿足為目標，施打間隔時間應該三種都會拉成一樣。