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為何台灣紅綠燈有秒數？住日台人疑惑：會干擾駕駛判斷　網曝真相

▲▼為何台灣紅綠燈有秒數？網揭密：沒數字台灣人會闖。（圖／資料照片）

▲他好奇「為何台灣紅綠燈有秒數」，貼文引發網友討論。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣駕駛或許已經習慣，路口紅綠燈及斑馬線號誌會「倒數讀秒」，但這個設計其實不是各國都有，一名從日本長住返台的網友就好奇，「為什麼台灣很多紅綠燈都會顯示數字」，不明白這種設計到底有什麼意義，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

原PO在批踢踢表示，自己在日本住了一段時間，前陣子回到台灣探親，才注意到這種「會顯示倒數秒數的紅綠燈」。他自認去過很多地方，但也沒有見過這種設計，「我不太懂這樣的設計到底有什麼意義，而且這樣難道都不會干擾駕駛行駛時的判斷嗎」、「為什麼台灣很多紅綠燈都會顯示數字？」

▲▼他問為何台灣紅綠燈會倒數秒數？ 網︰因為沒數字台灣人會闖。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友留言。（圖／翻攝自批踢踢）

文章分享後引發網友熱議，有人說，「因為沒數字台灣人會闖紅燈，很好笑但卻是事實」、「交通原理，儀表板太多資訊反而會影響」、「我遇過倒數完還沒變綠燈，然後一堆人衝出去，反而更危險」、「有秒數比較不會有人一直催油門」、「習慣紅燈秒數長機車先熄火，車排N檔」。

也有人認真說，「其實台灣交通部門以前的大方向是提升紓解效率，而不是交通安全這件事，所以才有倒數秒數功能的出現，秒數倒數基本上可以降低車流啟動的遲滯時間，但缺點就是總有駕駛人搶秒數闖黃紅燈，路口又是衝突點特別多的地方，所以台灣常常看到很多硬闖的交通事故」。

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