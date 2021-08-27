快訊／侯友宜宣布：新北長照機構下週二起開放探視「每次最多3人」

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜宣布，配合中央鬆綁政策，針對住宿型長照機構，自8月31日起開放訪客探視，指定公共區域、每次最多3位訪客，最多30分鐘；另外，訪客需出示快篩證明，探視不供餐。

▲新北防疫0827。（圖／新北市府提供）

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內僅有增加境外移入7例，分別自瑞典、美國、印尼（3例）及印度（2例）入境；另確診個案中新增1例死亡。新北市今天再度迎來＋0，市長侯友宜召開疫情說明會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為3例男性、4例女性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自瑞典(案16058)、美國(案16059)、印尼(案16060、16061、16062)及印度(案16063、16064)入境，入境日介於今(2021)年8月13日至8月25日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案，案14879為60多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；3月12日因其他原因住院，6月26日出現發燒、咳嗽及腹瀉症狀，6月29日採檢，6月30日確診，8月18日死亡。



▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）