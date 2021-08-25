快訊／本土+0、郭董搶貨BNT最快月底到？　陳時中14:00說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/25）日為因應COVID-19疫情，下午2時由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜。國內從5月11日起爆發本土疫情，歷經近4個月努力，傳出今天本土病例零新增，+0可能又回來。永齡、鴻海、慈濟捐贈1500萬劑疫苗，傳出在鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲催貨，第一批疫苗最快8月底抵台，估計在150萬劑到200萬劑，相關事宜估計將在記者會中說明。

5月19日全國進入三級警戒，過程中總共經過4度延長，終於在7月27日正式降回二級警戒，目前規劃維持二級警戒至9月6日；陳時中也再23日宣布，雙北疫情為中高風險調降成中風險，整體疫情趨緩。

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國內從23日開打高端疫苗，昨日傳出2人疑似接種後死亡，相關案情還在釐清中；高端疫苗加開預約也在昨天結算，第六輪總共有75.1萬人有意願打高端，而開打首日有近九成預約者有前往接種，後續情況還有待觀察。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,524,269例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,507,456例排除)，其中15,938例確診，分別為1,378例境外移入，14,507例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計829例COVID-19死亡病例，其中821例本土，個案居住縣市分布為新北市408例、臺北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

為了加強監測社區疫情，指揮中心也宣布5大方案，包括「社區定點加強監測」、「汙水監測點倍增」、「機場高風險人員定期快篩」、「捐血人血清抗陽調查」、「邊境進口冷凍物品加強監測」。