「11P性愛趴」3女激戰8男！摩鐵不斷電嗨整晚　邪惡淫媒曝光

▲黃男媒介女子與付費男子進行性愛趴。（圖／資料照，無關本案／記者張一中攝）

記者林昱萱／台南報導

一名黃姓男子日前於網路上刊登性愛派對訊息，媒介成年女子、付費男子參與性愛派對，自己則從中收取傭金，總計3女、8男在台南某汽車旅館盡情歡愛。對此，台南地院審理後，判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，黃男基於媒介女子與他人為性交行為，以營利之犯意，於2020年11月30日至2021年1月23日止，以LINE、社群軟體推特，刊登性愛派對之訊息，媒介成年女子與付費參加之男子從事性交行為。其中，黃男對每名參加性愛派對的男子收取3000到6000元不等之費用，並支付每名女子1萬至1萬5千元不等之報酬，而自己則從中收取4000到6000元不等之報酬。

性愛派對舉辦在2021年1月23日晚間，當時3女8男共計11人在台南某汽車旅館進行性愛轟趴，殊不知幾人的行徑已經被警方盯上，因此持搜索票前往該處搜索，當場人贓俱獲，並於現場扣得黃男的手機、現金1萬8千元等。對此，黃男被捕後於警詢、偵訊中均對案情坦承不諱，且有幾名參加性愛派對之證人的證詞得以佐證，除此之外又有現場照片、扣押筆錄等，足認與黃男之自白相符，因此其犯嫌堪以認定。

對此，法官認為，黃男不思正途賺取錢財，竟貪一己私利，刊登性愛派對之訊息，媒介女子與付費男子從事性交行為，並從中牟取利益，助長性交易歪風，敗壞社會善良風氣，行為實有不當，考量其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯圖利媒介性交罪，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。