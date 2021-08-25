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闖「彰化培元中學」驚見滿滿鬼影　照片曝光網嚇瘋

由於彰化廢棄中學旁是墓地，校園前身又是亂葬崗，荒廢後的靈異怪事傳聞從未間斷，一名男網友也拍到靈異照片。（左圖網友授權／右圖翻攝Google Map）

▲由於彰化廢棄中學旁是墓地，校園前身又是亂葬崗，荒廢後的靈異怪事傳聞從未間斷，一名男網友也拍到靈異照片。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

彰化培元中學是當地非常知名的廢棄學校，民國88年發生財務問題，91年被教育部勒令解散，關門荒廢至今已19年，由於校地一旁是墓地，校園前身又是亂葬崗，荒廢後的靈異怪事傳聞從未間斷。一名男網友便分享自己探險校園所拍下的多張照片，仔細一看不得了，因為裡面滿滿的都是「好兄弟」，網友看完照片也驚恐表示：「那裡超陰！」

原PO回家仔細一看照片，全身毛骨悚然，因為照片裡面滿滿的鬼影。（網友授權提供）

一名男網友在「Dcard」發文表示，自己高中時因為好奇，考完期中考便跟同學相約去彰化廢棄中學探險，但當時好多人不敢去，所以只剩下原PO與三位同學共同前往，中途還經過一處墓地後，才抵達目的地，不過走到一半就有一位同伴跌倒，還聽到警報器聲響起，於是他們溜進一旁的廢棄宿舍，並在校園繞一圈，原PO也拍下許多照片紀錄。

原PO發誓當時拍攝時完全沒人，然而校園卻拍到好多位。（網友授權提供）

不料原PO回家仔細一看照片，全身毛骨悚然，因為照片裡面滿滿的鬼影，「真的嚇到我腿軟掉。我發誓當時拍攝時完全沒人，然而校園卻拍到好多位，似乎已經(在)警告我們」。

照片中的鬼影似乎已經在警告他們「不該亂闖禁地」。（網友授權提供）

文一出網友便紛紛回應：「那邊很陰，自行小心。我以前去過一次，（一陣）風掃下來，我們十幾台摩托車的引擎全熄火」「有次下午去的時候，聽到女生在哭」「我跟朋友晚上去，有些人開始不太舒服就走了，之後離開我就一直頭暈 ，回家也睡不好，感冒又發燒，我家人帶我去收驚，就沒事了」「晚上沒事別過去，後山很可怕」「看完好毛，毛了要3分鐘」；另外，有網友也在「靈異公社」分享，朋友的弟弟在校門口燒炭自殺。

不過經由這次經驗，原PO也回應表示，由於彰化廢棄中學發生太多靈異事件，甚至還有火燒車，實在不鼓勵大家來探險，要以安全為主。

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