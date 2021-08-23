　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮有幾座小百岳？9月1日起至年底完登4座　送Q幣購物金

▲花蓮推山林療癒，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，享受芬多精，進行一場身心療癒之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮推山林療癒，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，享受芬多精，進行一場身心療癒之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著疫情趨緩，花蓮縣政府與歐都納公司合作推出「完登花蓮小百岳獎勵辦法」，活動期間自9月1起至12月31日止，民眾持「完登台灣小百岳護照」完登花蓮4座小百岳經認證後，即可獲得價值200元的「花蓮好Q」Q幣購物金。

觀光處長張志翔表示，花蓮是大自然特別眷顧的地方，有著大山闊水的景緻，是台灣最美麗的驚嘆號！隨著疫情趨緩，縣府特別與歐都納公司合作搭配新出版的完登台灣小百岳護照，推出「完登花蓮小百岳獎勵辦法」認證活動，民眾只要在花蓮7座小百岳中完登其中4座，手持護照與指定認證點合照並將照片圖檔上傳官網，即可獲得「花蓮好Q」Q幣200點，首波活動提供限量500份，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，到花蓮享受山林芬多精，進行一場身心療癒之旅。

▲花蓮推山林療癒，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，享受芬多精，進行一場身心療癒之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

完登花蓮小百岳獎勵辦法。

「完登小百岳活動」10多年來一直深受台灣山友們的歡迎，在疫情稍微舒緩之時，邀請民眾走進戶外，遊覽花蓮壯闊美麗的山林景色，位於花蓮的小百岳有卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山、月眉山、八里灣山、萬人山等七座小百岳，透過花蓮小百岳的攀登，給自己與家人朋友一段小旅行，一起感受花蓮獨特且迷人的魅力！同時也提醒民眾，記得先查好登山路線、天氣情況並準備登山裝備，這樣才能開心的出門，安心的回家！

此次活動除了吸引遊客走進大自然親身領略花蓮山林之美，民眾獲得的Q幣可至花蓮500間花蓮好Q特約商店或歐都納花蓮門市消費，為受疫情波及店家帶動商機，提升觀光經濟收益。

活動詳情請見活動官網https://www.atunas.com.tw/tw/outdoor/certificate。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

►油頭、稀疏有救了！

ET快訊
快訊／台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡
快訊／26歲女打完高端「失去意識」！　緊急送醫
快訊／苗栗知名田園餐廳大火！　內部幾乎全毀
「腰窩女神」爆參與MV潛規則　拍一半被逼脫內衣：我做了
快訊／喀布爾機場爆槍戰！　阿富汗、美國、德軍開火
等不到第2劑嘆「打AZ是真正輸家」！他秀小黃卡喊：打高端雙贏
男師忘關鏡頭！躺床「裸女跪趴狂動」　2分鐘激情片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫情緩解關懷不縮水　二林天人宮捐錢贈供品分送雲林家扶家庭

花蓮有幾座小百岳？9月1日起至年底完登4座　送Q幣購物金

台南消防之友挺消防　理事長救護耗材再加碼！

舉重女神郭婞淳光榮回鄉　饒慶鈴接見特頒100萬獎金

改善專用無線電盲點　台南市消防局發表成果

「安居才是一切根本！」台北市與NGO合作連結社福與住宅資源　協助都會中甘苦人脫離惡性循環

屏東號誌維修免費叩應　守護交通安全需要大家

基隆中元普渡恢復傳統式辦桌　林右昌領頭拜拜展現虔敬心意

台中白賓士女駕駛不明自撞「翻覆朝天」　波及路邊3車輪胎噴飛

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案　警消到場突然「死而復生」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

韋禮安登《好聲音》！「不放棄任何機會」　曾突收「李榮浩訊息」疑惑：您是哪位？

謝哲青「3分鐘抱走10萬獎」噴淚！　9題附詳解…蔡尚樺：要不要人活

排球比賽選手發球直接打到隊友 精準命中超尷尬！網：彈珠台？

喀布爾機場千人塞爆「拉出屍體」 難民遭活活擠死、脫水癱倒在地

154走私貓安樂死…賈永婕郭書瑤心疼發聲　夏如芝、黃少谷怒轟「遭網罵爆道歉了」！

疫情緩解關懷不縮水　二林天人宮捐錢贈供品分送雲林家扶家庭

花蓮有幾座小百岳？9月1日起至年底完登4座　送Q幣購物金

台南消防之友挺消防　理事長救護耗材再加碼！

舉重女神郭婞淳光榮回鄉　饒慶鈴接見特頒100萬獎金

改善專用無線電盲點　台南市消防局發表成果

「安居才是一切根本！」台北市與NGO合作連結社福與住宅資源　協助都會中甘苦人脫離惡性循環

屏東號誌維修免費叩應　守護交通安全需要大家

基隆中元普渡恢復傳統式辦桌　林右昌領頭拜拜展現虔敬心意

台中白賓士女駕駛不明自撞「翻覆朝天」　波及路邊3車輪胎噴飛

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案　警消到場突然「死而復生」

打完高端　他曝「有漂浮微醺感」上癮了：想再來一支！網狂+1超嗨

黃捷搶打高端嗨秀小黃卡：現場沒有吹箭！　接種完喊出這句話

快訊／台中台灣大道30多歲男墜樓　腦漿外溢死亡

歌王蛋堡穿私服拿獎　腳下「喜歡的球鞋」是這雙，意外超燒！

濃眉黑T男砸20萬買威力彩　衝27億！

杭州帶貓返台花3萬「隔離7天可團圓」　背後克服半年繁瑣檢疫流程

愛子送幼兒園不到1個月...中指遭教室門夾斷　高雄教育局將調查

3寶爸酒駕逆撞無照騎士！下場「賠掉一整年薪水」

2千萬豪宅「公設違建隨拆隨蓋」　建商攀「帝寶」美名詐5.3億

《摩登家庭》同志爸要結婚了！訂婚護士女友甜秀超大鑽戒

地方熱門新聞

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

即／瑞豐夜市驚傳熄燈　經發局回應了

台中賓士女駕駛自撞　路邊3車遭波及

疫情二級警戒延長解禁無解

基隆中元普渡恢復傳統式辦桌　林右昌展現虔敬心意

好壯觀！　好市多雞腿烤雞堆成山

女衝超商買遊戲點數　超商員機警報案

原生種紅嬌鳳凰螺　海大「雙花團隊」復育有成

瑞豐夜市「驚傳熄燈」　夜市曝實情

182線五箭齊發遏止危險駕駛

桃園33處學校接種站　9/1開學後退場

郭婞淳摘金光榮回鄉　饒慶鈴頒百萬獎金

北市首創租金補貼及額外加碼

改善專用無線電盲點發表成果

更多熱門

相關新聞

受傷樹懶「慢動作擼狗」微笑萌暈網

受傷樹懶「慢動作擼狗」微笑萌暈網

委內瑞拉一對夫妻1年前帶自家狗狗看獸醫時，意外發現一隻因勾到電線受傷的小樹懶「Chuwie」，為了讓樹懶能夠健康回到野外生活，他們便決定將牠帶回家照顧。而在他們的細心照料下，Chuwie也逐漸信任夫妻倆，甚至和家中的狗狗成為好朋友。只見牠溫柔輕撫小夥伴，「擼狗」說再見的可愛畫面療癒一片網友。

網推5款「枕香噴霧」，讓你一夜好眠

網推5款「枕香噴霧」，讓你一夜好眠

穿山甲半夜逛大街　好心警護送牠「緊酸」

穿山甲半夜逛大街　好心警護送牠「緊酸」

從曖昧到失戀15句「高EQ」感情學

從曖昧到失戀15句「高EQ」感情學

影集《性愛自修室》將推第三季

影集《性愛自修室》將推第三季

關鍵字：

小百岳完登4座Q幣購物金歐都納山林芬多精療癒

讀者迴響

熱門新聞

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

桃園2人打完高端爆不適！20多歲女接種後倒地

炸雞店傳塑膠袋下去炸　衛生局調查出爐

波折多！那英退出《中國好聲音》網爆內幕

瑪莎拉蒂遭噴渣男2字！下手的竟是她

疑車冷氣開到沒電！台南嬤孫離奇雙亡

睡衣勾到烤箱把手！她離奇吊死自己

玩PS5妻卻碎念「以為大學生？」他淚吐悲慘婚姻

台中女點外送「吃到牙齒」！高大成給答案

焦糖哥哥半價賣掉6年餐廳

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

婆婆為1原因討「病逝兒精子」　媳崩潰

肌肉巨犬車上狂吠　老大坐前面　

蔡英文打高端「這一幕爆經典」　網全歪樓

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

郭婞淳.楊勇緯登金曲32成「最大亮點」　「Lulu口誤.乱彈阿翔失控」超鬧事XD

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

台灣人到在日本「最陰森林」露營 進入步道驚見懸掛繩子立馬掉頭

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

尖叫！郭婞淳楊勇緯驚喜壓軸　擺出超萌表情要暴動惹

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面