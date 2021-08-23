花蓮有幾座小百岳？9月1日起至年底完登4座　送Q幣購物金

▲花蓮推山林療癒，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，享受芬多精，進行一場身心療癒之旅。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著疫情趨緩，花蓮縣政府與歐都納公司合作推出「完登花蓮小百岳獎勵辦法」，活動期間自9月1起至12月31日止，民眾持「完登台灣小百岳護照」完登花蓮4座小百岳經認證後，即可獲得價值200元的「花蓮好Q」Q幣購物金。

觀光處長張志翔表示，花蓮是大自然特別眷顧的地方，有著大山闊水的景緻，是台灣最美麗的驚嘆號！隨著疫情趨緩，縣府特別與歐都納公司合作搭配新出版的完登台灣小百岳護照，推出「完登花蓮小百岳獎勵辦法」認證活動，民眾只要在花蓮7座小百岳中完登其中4座，手持護照與指定認證點合照並將照片圖檔上傳官網，即可獲得「花蓮好Q」Q幣200點，首波活動提供限量500份，讓遊客遠離都市及疫情紛擾，到花蓮享受山林芬多精，進行一場身心療癒之旅。

▲完登花蓮小百岳獎勵辦法。

「完登小百岳活動」10多年來一直深受台灣山友們的歡迎，在疫情稍微舒緩之時，邀請民眾走進戶外，遊覽花蓮壯闊美麗的山林景色，位於花蓮的小百岳有卡拉寶山、立霧山、初音山、鯉魚山、月眉山、八里灣山、萬人山等七座小百岳，透過花蓮小百岳的攀登，給自己與家人朋友一段小旅行，一起感受花蓮獨特且迷人的魅力！同時也提醒民眾，記得先查好登山路線、天氣情況並準備登山裝備，這樣才能開心的出門，安心的回家！

此次活動除了吸引遊客走進大自然親身領略花蓮山林之美，民眾獲得的Q幣可至花蓮500間花蓮好Q特約商店或歐都納花蓮門市消費，為受疫情波及店家帶動商機，提升觀光經濟收益。

活動詳情請見活動官網https://www.atunas.com.tw/tw/outdoor/certificate。

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