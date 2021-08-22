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4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人遭踢爆

▲▼4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人。（圖／翻攝Dcard）

▲台中之名美甲師被爆坑殺200名學生。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中26歲美甲界名師王敏驊，依靠精緻美甲的作品創業出名，卻被指控使用找人代課、教學態度不佳且使用淘寶便宜貨當教材，收費高達5萬3000元，讓200多名學生組成自助會求公道。對此，王敏驊仍未做出任何回應。

王敏驊在台中開設「Flower Nails 美甲時尚」，在業界小有名氣，臉書粉專有4000多人追蹤、IG則有10.7萬人。王敏驊有名氣後開始教課，以4天5堂課收費5萬3000元開課，雖然價格昂貴，確有不少學生慕名而來。

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沒想到，有學生去年9月付5000元訂金，才發現課程被排在今年6月，且因疫情無法室內上課，又被延到8月5日才能上第一堂課。當該名學生到課時嚇傻，本來2019年的課程付費3萬8000元是一對一教學，但現在卻變成付5萬8000元是一對12人。此外，課後拿到的基礎班證書上英文也錯誤百出，讓人無法接受。

▲▼4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人。（圖／翻攝Dcard）

▲▼王敏驊號稱5萬8000元的課程有2萬元是教材，卻被發現都是淘寶便宜貨。（圖／翻攝Dcard）

▲▼4天課程收5.3萬！台中美甲師「淘寶貨教材」坑殺200人。（圖／翻攝Dcard）

有人也踢爆，王敏驊宣稱課程會價值2萬元的凝膠工具，包括光療燈、水彩等，卻被發現與淘寶賣的便宜商品相同，且美甲打磨機也被發現是盜版，連學生上課遇到問題，都會被王說「這個跟美感有關欸，我真的沒辦法教你們」、「這是認知的問題 我也沒辦法跟你說」，甚至罵過學生是「雞腦袋」。

最離譜的是，王敏驊曾無視防疫禁令開課，第一堂課就先跟學生收費3萬8000元的尾款，第二堂課直接以疫情為由取消，且未告知學生何時再開課，讓不少人認為被詐騙，氣得組了有200多人的自救會討公道。

王敏驊眼見事情越演越烈，17日公布退費標準，以《台中市短期補習班管理規則》規定為標準，只要上過1天課程就等同總課程的三分之一，依規定可退費40％，但她願意退45％費用，不過學生仍無法接受。對此，台中消保官也接獲大量投訴，發文要求王敏驊的補習班提出說明。

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