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第六輪高端明開打！醫憂「爽約率」恐增加　陳時中回應了

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

第六輪高端疫苗明起開打，指揮中心公布最新統計，有59.9萬人完成預約，並沒有約滿61.4萬劑份量。指揮官陳時中宣布二度加開預約，對象為8/16日重啟系統登記選擇高端的20萬人，23日開始預約，27日接種。不過，有醫師擔心爽約率恐增加，對此，陳時中回應了。

高端疫苗第一階段開放36歲以上民眾，8/18結算後進一步開放20~35歲民眾預約，截至21日總結算有59萬9613人完成預約，佔符合資格人數66%，這些對象會在8/23到8/29完成接種。

陳時中表示，符合資格民眾預計有20萬人。而高端疫苗檢驗封緘進度，陳時中坦言，20幾萬還沒完成，當然如果無法通過，後面的人就抱歉，這是有把握到的量作為基準。

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有醫師現場接種情況指出，AZ爽約率是8%、莫德納不到2%，擔心高端爽約率恐增加。對此，陳時中回應，高端並非以施打殘劑為目標，目前200萬劑合約是單劑型，後面才是多劑型，出錯率比較小，效果也好。而依據目前接種統計，各廠牌疫苗爽約率約5%，至於高端會有多少人爽約？要等打完才知道。

另外，總統蔡英文將於23日接種疫苗，媒體問及正副元首是否會有特別安排？陳時中昨回應，總統、副總統都很堅持要跟民眾一樣，照施打順序到預約平台登記，所以他們登記當然會選擇施打地點，不過，施打地點還是要由國安團隊安排。而賴副總統登記是8/16之後，施打時程會落在8/27~29。

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